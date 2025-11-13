Puro Deporte

Haití vs. Costa Rica: Así será el paso a paso de la Tricolor en Curazao que jugará en un horario poco común

La Selección de Costa Rica se medirá a Haití, en el penúltimo partido de la eliminatoria mundialista de la Concacaf

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Selección Nacional de Costa Rica Los integrantes de la Selección Nacional realizaron el reconocimiento de cancha del estadio Ergilio Hato, un recinto deportivo de usos múltiples ubicado en Willemstad, capital de Curazao. 13 de noviembre del 2025 Fotografía: Fedefutbol
Los integrantes de la Selección Nacional realizaron el miércoles el reconocimiento de cancha del estadio Ergilio Hato, un recinto deportivo de usos múltiples ubicado en Willemstad, capital de Curazao. 13 de noviembre del 2025 Fotografía: Fedefútbol (La Nación/Fotografía: Fedefutbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección Nacional de Costa RicaEliminatoria mundialista de la Concacaf 2025Haiti
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.