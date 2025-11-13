Haití vs. Costa Rica: Así será el paso a paso de la Tricolor en Curazao que jugará en un horario poco común

Los integrantes de la Selección Nacional realizaron el miércoles el reconocimiento de cancha del estadio Ergilio Hato, un recinto deportivo de usos múltiples ubicado en Willemstad, capital de Curazao. 13 de noviembre del 2025 Fotografía: Fedefútbol

La Selección Nacional de Costa Rica tendrá un día ajetreado en Curazao antes de su crucial compromiso ante Haití, en el penúltimo juego de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), el combinado patrio desayunó alrededor de las 11 a. m. hora local (Curazao está dos horas adelante de Costa Rica).

Posteriormente, realizarán una activación a eso de las 12:30 p. m., posiblemente en un salón dentro del hotel o mediante una caminata en los alrededores.

El almuerzo del plantel está programado para las 2 p. m., tras lo cual los jugadores se desplazarán a sus habitaciones para descansar.

En horas de la tarde tendrán una merienda y compartirán en grupo de 6:30 p. m. a 7:45 p. m., hora en que saldrán rumbo al estadio Ergilio Hato, un recinto deportivo de usos múltiples ubicado en Willemstad, capital de Curazao.

Al llegar al estadio se realizará la charla final y se prepararán para el calentamiento en el campo de juego.

Costa Rica jugará completamente de blanco, mientras que el portero vestirá de verde. Haití utilizará su uniforme azul.

El compromiso está pactado para las 10 p. m., hora de Curazao, un horario inusual (en ese momento en Costa Rica serán las 8 p. m.).

Una vez concluido el partido, el plantel se preparará para el viaje de regreso a Costa Rica en horas de la madrugada, en un vuelo chárter, con el fin de continuar su preparación para el juego ante Honduras, el martes 18 de noviembre, en el INS Estadio, a las 8 p. m.