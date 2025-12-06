Haití quiere ser la sorpresa en el Mundial 2026, como Costa Rica en Brasil 2014

El costarricense Alejandro Salisbury se tomó una fotografía junto al mural de la conmemoración del partido Brasil -Haití en el 2004, en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, Haití. La Canarinha ganó 1-0.

La Selección de Haití que se clasificó para la Copa del Mundo 2026 será muy diferente a la que disputó las eliminatorias de la Concacaf, en las que ganó el Grupo C por encima de Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Así lo afirmó el costarricense Alejandro Salisbury, quien forma parte del departamento de logística de la escuadra caribeña desde el 2015 y quien contribuyó a la histórica clasificación de los haitianos a su segunda Copa del Mundo.

“Haití, que quedó en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, enfrentará un grupo fuerte como era de esperar. Pero en las últimas semanas hemos estado en conversaciones con jugadores de ascendencia haitiana, de las ligas de Francia, Portugal e Inglaterra, para que refuercen el plantel”, dijo Salisbury.

Alejandro confiesa que le gustaría que Haití tenga una actuación sobresaliente y sea la gran sorpresa, emulando a Costa Rica.

“En lo personal, hablo con los jugadores y con la dirigencia, y me gustaría que Haití hiciera un gran papel como Costa Rica en Italia 1990 o en Brasil 2014. Tenemos buenos jugadores y nos vamos a reforzar aún más. Confío en el grupo que vamos a tener y sé que todos ellos están muy motivados”, afirmó Salisbury a La Nación.

Sobre los rivales, el tico —quien no percibe salario por su trabajo con la Federación de Haití— explicó que deben analizarlos muy bien, aunque destacó que todos son muy conocidos y cuentan con futbolistas de gran nivel.

“Brasil es un equipo muy fuerte, tiene grandes figuras y a un entrenador muy experimentado (Carlo Ancelotti). En 2004, Haití enfrentó a Brasil en un partido por ‘La Paz’, con figuras como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Roberto Carlos, en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, capital de Haití. Brasil ganó 1-0”, recordó Salisbury.

Rivales y refuerzos de Haití

El costarricense incluso mencionó que en el lugar se pintó un mural conmemorativo de aquel partido entre Brasil y Haití, donde los aficionados se tomaban fotografías para recordar la visita de la Canarinha con todas sus estrellas.

Sobre Escocia, Alejandro Salisbury considera que puede ser el partido clave para ellos, ya que será su debut el 13 de junio del 2026, y cree que pueden ganarles.

“La gente debe recordar que Haití es una selección formada por futbolistas que militan en Europa y juegan con equipos europeos. Sus familias salieron del país por la pobreza, pero ellos están orgullosos de sus raíces. Pueden ganarle a Escocia y, por qué no, dar una sorpresa como Costa Rica en Italia 90, cuando triunfó 1-0”, explicó.

En cuanto a Marruecos, recordó que fue cuarta en el Mundial de Catar 2022, por lo que es un rival muy fuerte, aunque considera que Haití podrá competirle.

En relación con los refuerzos para el Mundial, el administrativo costarricense detalló que, de momento, el técnico francés Sebastien Migné tiene a cuatro jugadores en análisis y que ya dieron el sí para integrarse al plantel haitiano.

“Nuestro entrenador contactó a los delanteros Odsonne Édouard, del Lens de Francia, y Wilson Isidor, del Sunderland de la Premier League; así como al volante Jean Baptiste Gorby, del Braga de Portugal, y al defensa Maxence Lacroix, del Crystal Palace. Ellos aceptaron jugar para Haití en el Mundial y reforzar al equipo”, indicó Salisbury.