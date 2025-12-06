Puro Deporte

Haití quiere ser la sorpresa en el Mundial 2026, como Costa Rica en Brasil 2014

El costarricense Alejandro Salisbury aseguró que Haití planifica su participación en el Mundial 2026 y tendrá cuatro refuerzos ‘europeos’

Por Juan Diego Villarreal
Alejandro Salisbury Mural de la conmemoración del partido Brasil -Haití en el 2004. en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, Haití. 6 de diciembre del 2025 Cortesía: Alejandro Salisbury
El costarricense Alejandro Salisbury se tomó una fotografía junto al mural de la conmemoración del partido Brasil -Haití en el 2004, en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, Haití. La Canarinha ganó 1-0. (La Nación/Cortesía: Alejandro Salisbury)







