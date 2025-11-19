Haití logró clasificar al Mundial con un técnico que los dirige desde el extranjero: conozca la historia

Aficionados celebran en las calles de Puerto Príncipe el 18 de noviembre de 2025, mientras Haití festeja su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección consiguió su decisiva victoria clasificatoria en Curazao, donde el equipo se ha visto obligado a jugar sus partidos de clasificación como local debido a los disturbios en su país.

La selección de Haití consiguió un histórico regreso a la Copa del Mundo, tras 52 años de ausencia, con una victoria de 2 a 0 frente a Nicaragua. El resultado aseguró su clasificación al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este logro llegó bajo una condición inusual: el técnico del equipo, Sébastien Migne, de nacionalidad francesa, nunca ha estado en el país caribeño. Migne asumió el cargo hace 18 meses, pero no ha podido viajar a Haití por razones de seguridad.

La violencia generalizada en la isla, intensificada desde el terremoto de 2010, ha impedido su ingreso. Bandas armadas controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y los vuelos internacionales hacia la capital están suspendidos.

Ante esa situación, la Federación Haitiana de Fútbol trasladó sus partidos como local a Curazao, a más de 800 kilómetros de distancia. Migne, de 52 años, dirige el equipo de forma remota, con base en reportes enviados por dirigentes del país.

El técnico explicó que no puede vivir en Haití y que construyó la nómina a partir de datos proporcionados por llamada telefónica. Indicó que la falta de acceso al fútbol local lo obligó a conformar la selección con jugadores que actúan en el extranjero.

Uno de los referentes es el volante Jean-Ricner Bellegarde, del club inglés Wolves. La federación también intenta sumar al delantero Wilson Isidor, del Sunderland, nacido en Francia y con raíces haitianas.

En redes sociales circula un video que muestra la reacción de los jugadores al confirmarse la clasificación, lo cual ha generado emoción entre los seguidores.

La única participación previa de Haití en una Copa Mundial ocurrió en 1974, cuando el equipo cayó en la fase de grupos frente a Italia, Polonia y Argentina.

Además del conjunto haitiano, Panamá y Curazao también aseguraron su boleto a la cita mundialista por medio de la Concacaf. Los panameños golearon 3 a 0 a El Salvador, mientras que Curaçao logró su primera clasificación con un empate frente a Jamaica.

🤯🇭🇹 Haití le gana a Nicaragua y todos los jugadores se juntan en la mitad de la cancha a ver Costa Rica - Honduras EN UN CELULAR.



Termina y se vive un momento inolvidable, clasificándose a un Mundial luego de ¡52 AÑOS!



Qué lindo que es el fútbol. ❤️⚽️

