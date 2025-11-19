Puro Deporte

Haití logró clasificar al Mundial con un técnico que los dirige desde el extranjero: conozca la historia

Haití superó a Nicaragua y volvió al Mundial, pero su técnico dirige desde el extranjero por la crisis de violencia que vive el país

Por O Globo / Brasil / GDA
Aficionados celebran en las calles de Puerto Príncipe el 18 de noviembre de 2025, mientras Haití festeja su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección consiguió su decisiva victoria clasificatoria en Curazao, donde el equipo se ha visto obligado a jugar sus partidos de clasificación como local debido a los disturbios en su país.
