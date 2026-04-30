Puro Deporte

Hackean a Lixy Rodríguez y usan su nombre para estafar: así terminó todo

La futbolista de Liga Deportiva Alajuelense estaba desconcertada con lo ocurrido, pero ya resolvió un gran problema que tenía

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Por Fanny Tayver Marín
Lixy Rodríguez ya se entrena de lleno con las leonas de Liga Deportiva Alajuelense.
Lixy Rodríguez se sentía muy preocupada cuando se dio cuenta de que la habían hackeado. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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