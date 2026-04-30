Hackean a Lixy Rodríguez y usan su nombre para estafar: así terminó todo

Lixy Rodríguez se sentía muy preocupada cuando se dio cuenta de que la habían hackeado.

Cuando Lixy Rodríguez se percató de que le habían hackeado su teléfono celular, la futbolista de Liga Deportiva Alajuelense estaba angustiada por varias razones.

Ella cree que a todos sus contactos les enviaron un mensaje en el que los hackeadores se hacían pasar por ella, vendiendo dólares a un precio menor al tipo de cambio actual.

Lo que menos quería la jugadora era que alguien cayera en la trampa y terminara siendo víctima de una estafa.

Por lo mismo, sentía la necesidad de alertar a todos sus conocidos sobre lo que estaba pasando. A través de redes sociales, ella pedía que reportaran el mensaje. Además, necesitaba bloquear ese número.

Sin embargo, todo lo ocurrido también la hizo pasar por un momento desconcertante.

Ella se percató de que al quedarse sin su número telefónico de años, también tenía bloqueada su cuenta de Apple, que la necesitaba para muchas cosas. Intentaba recuperarla, pero el código de verificación estaba ligado a esa línea telefónica que ya no existía.

La futbolista de la Liga siguió pidiendo ayuda y, de nuevo, Lixy Rodríguez apareció en Instagram, dando una actualización, con las últimas nuevas que ya la tienen mucho más tranquila.

“Quería agradecerles a todas las personas que me escribieron, que se preocuparon, que trataron de una u otra manera de ayudarme a recuperar la cuenta y contarles que ya logramos recuperarla. Yuli, mi cuñada, de verdad que a veces hasta me asusta, pero lo logró y ya tenemos cuenta de nuevo, gracias”, mencionó Lixy Rodríguez en un video que colgó en una historia en Instagram.

¿Y cómo era el timo para estafar? Muchas personas han pasado por eso, así que esté alerta ante un mensaje que considere sospechoso.

En el caso de la jugadora de Alajuelense, a sus contactos, les enviaban un mensaje que decía: “Hola, buen día, ¿cómo está?”.

Cuando alguien respondía ese mensaje a través de WhatsApp, quienes le hackearon el celular continuaban el diálogo lanzando el anzuelo, con el intento de estafar a más de alguna persona.

“Yo estoy bien por dicha, le quería escribir porque no sé si de casualidad le interese o sepa de alguien que compre dólares. Pasa que vengo de viajar y estoy vendiendo $2.000 que me quedaron a tasa ¢444, si le interesan algunos o conoce de alguien me avisa y disculpe la molestia", decía en el mensaje, enviado por quienes hackearon el celular de la futbolista.

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