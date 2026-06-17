¿Habrá más llegadas o salidas en Alajuelense? Carlos Vela responde lo que muchos quieren saber

Carlos Vela todavía no da por cerrada la planilla de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense continúa con su pretemporada justo cuando la atención máxima está puesta en la Copa del Mundo. ¿Qué pasa con la Liga? ¿Habrá más llegadas? ¿Más salidas?

Eso lo respondió el gerente deportivo del club, Carlos Vela, en el pódcast Rojinegro Querido, que se difunde en el canal de Youtube y en el Facebook de la Liga.

“En principio ya tenemos los cupos de extranjeros llenos con llegada de Juanpi (Juan Pablo Añor), entonces de extranjeros no esperamos más llegadas y no esperamos alguna salida, esa es la realidad”, expresó Carlos Vela sin ningún rodeo.

Washington Ortega, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Juan Pablo Añor entran en los planes de Ismael Rescalvo y eso implica que ya Alajuelense no tiene espacio para más foráneos.

“Respecto al tema de nacionales sí podría haber alguna llegada a lo largo de estos días, algo muy puntual, muy específico, porque ya prácticamente tenemos el plantel completo”, apuntó Carlos Vela.

No mencionó el nombre de ningún futbolista en específico, pero quien prácticamente es un hecho que en los próximos será anunciado por la institución rojinegra es el exmundialista Roan Wilson.

“Respecto a las salidas, sí se pueden dar una o dos salidas, sobre todo de estos casos de jugadores jóvenes, de préstamos, para que tengan estos minutos en otro lugar y pensar en ellos en mediano plazo.

”Sí se podrían dar algunos movimientos, pero serían muy puntuales, muy específicos, en situaciones donde creamos que es lo mejor para todos, para los jugadores, para el club y para el futuro”, detalló Carlos Vela.

Al llenarse las cinco plazas de extranjeros, la Liga tendrá que definir si Tristán Demetrius sale a préstamo a otro club de la Primera División, o si actúa en la Liga de Ascenso con Sarchí.

Varios futbolistas del semillero rojinegro se encuentran en la pretemporada y están siendo vistos de cerca por el técnico Ismael Rescalvo.

Que sigan ahí o que sumen minutos, ellos mismos tendrán que ganárselo en el día a día, según indicó Carlos Vela; pero dos de los que podrían tener más participación son Esteban Cruz y Ethan Barley.

Sin embargo, el propio Carlos Vela explicó que el caso de Barley es distinto.

“Tendrá su oportunidad, aunque la realidad es que estará poco con nosotros. Él es seleccionado nacional y será probable que juegue el Premundial Sub-20 y también irá al Mundial Sub-17.

”Esto nos alegra por él porque sin duda son experiencias que lo van a formar y a forjar. La realidad es que lo veremos poco por el CAR, pero cuando eso pase, él estará en la dinámica del primer equipo”, comentó el mexicano.

Carlos Vela también contó que este jueves se integran a la pretemporada los jugadores que tuvieron menos vacaciones por encontrarse con Fernando Batista en la Selección de Costa Rica. Y que a partir de la próxima semana, ya la Liga ya se entrenará con su equipo completo.

Alajuelense abrirá su calendario competitivo el 12 de julio, cuando se enfrente contra Herediano en la Supercopa. Ahí estarán frente a frente los dos campeones nacionales de la temporada 2025-2026.

El vencedor de ese duelo, disputará la Recopa contra Saprissa (campeón del Torneo de Copa). Ese cetro de carácter oficial se jugará el 17 de julio.

Los movimientos en Alajuelense

Salidas

- Joel Campbell (terminó contrato y la decisión fue no renovarlo).

- José Alvarado (terminó contrato y la decisión fue no renovarlo).

- Alejandro Bran (primero separado y luego finiquito).

- Kenneth Vargas (primero separado y luego se finiquitó el préstamo).

- Óscar Ramírez (técnico).

- Wardy Alfaro (asistente técnico).

- Juan Carlos Barrantes (preparador físico).

- Carlos Rojas (asistente del preparador físico).

Llegadas en Alajuelense

- Ismael Rescalvo (nuevo técnico de la Liga).

- Juan Rescalvo (acompaña a su hermano gemelo, en el cargo de asistente técnico).

- Robert Tejero (se integra como preparador físico).

- Luis Díaz firmó por un año.

- Yeison Molina fichó con Alajuelense.

- Daniel Chacón, Farbod Samadian y John Paul Ruiz regresaron al club tras encontrarse a préstamo.

- Juan Pablo Añor firmó por dos años.

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