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Esto pasó en partido de fogueo entre Alajuelense y Pérez Zeledón

Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón jugaron un partido de pretemporada este sábado

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón hicieron fútbol este 13 de junio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.
Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón hicieron fútbol este 13 de junio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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