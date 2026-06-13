Esto pasó en partido de fogueo entre Alajuelense y Pérez Zeledón

Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón hicieron fútbol este 13 de junio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Pérez Zeledón son dos de los clubes de la Primera División que se encuentran en pretemporada y que ya empezaron a hacer fútbol, como parte de su preparación.

En el caso de los rojinegros, a mediados de semana tuvieron un partido interescuadra, es decir, jugaron entre ellos mismos para ir poniendo en práctica la idea de Ismael Rescalvo.

Pero este sábado, mientras que en el Estadio Alejandro Morera Soto se efectuaba la asamblea con elecciones incluidas, en las que León Weinstok y su papeleta ganaron con el 63% de los votos para la vicepresidencia y otros cargos, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, hubo un primer ensayo.

Kenneth González y Charles Forstner fueron parte del fogueo entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Municipal Pérez Zeledón)

En el caso de ambos equipos, fue el primer fogueo de preparación, en el que se disputaron tres tiempos de 35 minutos cada uno.

Según indicó el departamento de prensa de los “Guerreros del Sur”, en este ensayo, el cuerpo técnico tuvo la posibilidad de alinear y observar a todos los futbolistas de la plantilla.

En el caso de Alajuelense, el equipo no estuvo completo, al faltar cerca de diez jugadores. ¿Por qué?

Porque no estaban quienes se encontraban con la Selección Mayor de Costa Rica; ni los convocados a selecciones menores del equipo U-21 y U-19. Además, todavía no ha llegado al país el mediocampista venezolano Juan Pablo Añor.

Después de esos tres tiempos de 30 minutos, el marcador entre Alajuelense y Pérez Zeledón culminó 2-2.

Por la Liga anotaron Jeison Lucumí y Akenai Samuels; mientras que los goles de los generaleños fueron de Joshua Canales y de Ethan Drummond.

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