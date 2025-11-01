Haaland sorprendió en Manchester disfrazado de Joker: así reaccionó la gente

Haaland salió disfrazado de Joker en Halloween por las calles de Manchester antes de una fiesta con su pareja.

El atacante Erling Haaland, del Manchester City, salió a las calles de Manchester, Inglaterra, caracterizado como el Joker, personaje de los cómics de Batman.

El futbolista de 25 años registró todo el proceso de maquillaje y vestuario en su canal oficial de YouTube.

El delantero asistió junto con su pareja, Isabel Haugseng Johansen, a una fiesta de Halloween. Antes del evento, mientras ella se alistaba, Haaland decidió salir a comprar pañales y buscó interactuar con las personas para ver si alguien lograba identificarlo.

Durante su recorrido, varias personas lo reconocieron a pesar del maquillaje. Su transformación y reacción del público quedaron grabadas en un video disponible en su canal.

Haaland destaca en la actual temporada con el Manchester City. Suma 15 goles en 12 partidos. Además, marcó 8 anotaciones en dos encuentros con la selección de Noruega en 2025.

El próximo partido del Manchester City será este domingo, cuando enfrente al Bournemouth en el Etihad Stadium, bajo la dirección técnica de Pep Guardiola.

