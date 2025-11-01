Puro Deporte

Haaland sorprendió en Manchester disfrazado de Joker: así reaccionó la gente

El futbolista noruego salió disfrazado a comprar pañales antes de una fiesta y varias personas lograron reconocerlo

Por O Globo / Brasil / GDA
Haaland salió disfrazado de Joker en Halloween por las calles de Manchester antes de una fiesta con su pareja.
Haaland salió disfrazado de Joker en Halloween por las calles de Manchester antes de una fiesta con su pareja. (Erling Haaland/Captura Youtube)







