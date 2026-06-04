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Gustavo López tragó grueso y arrugó la cara en incómodo momento en México en pleno Mundial 2026 (video)

‘Se le devolvió en vivo’: el periodista sufrió durante transmisión relacionada con el Mundial 2026

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Por Milton Montenegro
Gustavo Lopez cubre desde Mexico el Mundial 2026 para la Revista Mundialista de Canal 7, junto a Morgan y Josue Quesada.
Gustavo Lopez cubre desde Mexico el Mundial 2026 para la Revista Mundialista de Canal 7, junto a Morgan y Josué Quesada. (Instagram Gustavo Lopez/Instagram Gustavo Lopez)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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