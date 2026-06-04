Gustavo López tragó grueso y arrugó la cara en incómodo momento en México en pleno Mundial 2026 (video)

Gustavo Lopez cubre desde Mexico el Mundial 2026 para la Revista Mundialista de Canal 7, junto a Morgan y Josué Quesada.

Gustavo López tendrá que armarse de paciencia y mucha tolerancia mientras está en México para el Mundial 2026.

El periodista es parte del equipo de trabajo de la Revista Mundialista de Canal 7 y, en los primeros tres días quedó claro que no la ha pasado muy bien o que le costará la estadía en suelo azteca.

Junto a Josué Quesada y Mauricio Astorga (con su personaje Morgan), cubre el Mundial 2026, pero un gesto en el rostro de Gustavo López evidenció que no le gustó lo que le sucedió en México.

Durante el segundo programa, Morgan intervino con un tamal y se lo ofreció a Josué y a Gustavo; el primero lo probó y López no quiso. Ante la insistencia de sus compañeros, hizo cara de asco y tragó grueso cuando lo probó.

Al día siguiente, Morgan lo sorprendió con un elote cubierto de mayonesa, queso y chile.

La primera reacción de Gustavo fue preguntar: “¿Eso se come chupado?”, lo que provocó las risas de Christian Sandoval, quien desde el estudio en Costa Rica le dijo: “Tavo, ¿dónde ha visto usted que un elote se come chupado?”.

Gustavo no quería probar el elote; una vez más, ante la insistencia de todos, lo probó y se le devolvió. En vivo pidió agua y Morgan se la tiró encima.

“El tamal, creo que adentro tenía frijoles. Lo que pasa no es el asunto del tamal, sino que lo compró en la calle. Vi dónde Morgan lo compró, ni siquiera en un puesto, sino a alguien que iba en una bicicleta vendiéndolos y quizá sin las mínimas condiciones de salubridad”, dijo Gustavo López.

En nota con La Nación, Gustavo aclaró que no tiene nada en contra de la comida mexicana.

“No es un tema por la comida, sino por dónde la adquirió, y hay que tener mucho cuidado con los alimentos que se compran en la calle, no solo en México, igual en Costa Rica, y por eso no quería probarlo. Yo ando trabajando; me cuido mucho de las comidas, porque uno se enferma dos días y ¿cómo sigo trabajando?”, expresó López.

Gustavo añadió que no desea probar nada de lo que Morgan compra y come durante la transmisión de la Revista Mundialista.

“Fuera del aire le dije a Morgan que no me vuelva a hacer eso, porque no soy de comer comida en la calle. Perdóname, pero cada quien tiene sus cosas, y le pedí que, por favor, no me vuelva a hacer eso al aire. Yo quedo mal porque la gente puede pensar que no me gusta la gastronomía mexicana y no es así; si voy a un restaurante, con mucho gusto yo pruebo las comidas”, explicó Gustavo López.

Y sobre lo que le dijo Christian Sandoval, que dónde ha visto que un elote se chupe y no se muerda, Gustavo dio su respuesta.

“No sabía que era un elote, porque no se ve; es como ver un chocobanano, solo que en este caso está todo recubierto de mayonesa y chile. No sabía que abajo hay un elote hasta que Morgan lo mordió. Lo tenía encima de una hielera, al aire libre, y no sé dónde lo compró. Él debe tener un estómago muy fuerte y yo no; no como nada de chile, pero nada. El mínimo sabor a chile me afecta.

“Yo me cuido bastante de no comer comida en la calle y no comer chile”, indicó Gustavo López.

Gustavo López destacó que no sabía que Morgan iba a llevar comida picante en plena transmisión y cree que es un complot contra él.

“No imaginaba que iba a hacer eso; él casi siempre avisa qué va a hacer, pero creo que ha hecho equipo con Josué para joderme a mí. Después de lo del tamal, le dije: ‘No me traiga esas varas picantes, me puede dar algo y menos de la calle”.