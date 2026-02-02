Gustavo López de Teletica lo vuelve a hacer: el video rodeado de ‘rumberitas’ que se hace viral

Gustavo López Cárcamo es un periodista deportivo que suele protagonizar momentos curiosos y divertidos en sus intervenciones ante las cámaras.

Así es desde hace mucho tiempo, tal y como comprobó una grabación difundida recientemente por el programa Videoteca de Luis Enrique Bolaños en TD Más.

Se trata de un partido en el estadio Fello Meza en la década del 2000. López estaba trabajando como periodista de gramilla en un duelo de Cartaginés ante Saprissa, en su primera etapa en Teletica.

De repente, lo impensable: Tavo aparece en la cancha rodeado de bailarinas con trajes exóticos, quienes hacen un coreografía a su alrededor.

López Cárcamo solo atina a reírse y decir algunas cosas que no se escuchan, mientras permanece de traje entero en medio de las muchachas con ropa de estilo belly dance.

Como suele ocurrir con los videos virales, los comentarios en las redes sociales también son imperdibles.

“El terror de las rumberitas”, escribió en X una cuenta llamada El Barto Morado.

“Estaban haciendo un ritual con Tavo”, indicó Azrael.

López se caracteriza por protagonizar este tipo de momentos, que se remontan a los inicios de su carrera.

Observe aquí el video de Gustavo López y el baile con las modelos.