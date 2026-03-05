Gustavo López de Teletica le responde a Christian Sandoval por lo del ‘club nocturno’ y hace revelación

Christian Sandoval hizo una caliente revelación en un programa de Teletica, pues afirmó que su colega y amigo Gustavo López dirigía un programa de radio desde un club nocturno. Y un día después llegó la sorprendente respuesta del popular Tavo.
Los dos intercambios ocurrieron en Teletica Deportes Radio. Primero, Sandoval recordó que López hacía un programa llamado Frecuencia Morada, que era voz oficial del Deportivo Saprissa. Hasta ahí todo normal.
Pero la sorpresa se apoderó de los presentes y de la audiencia cuando soltó la bomba: “Hacía el programa en las noches, pero lo hacía desde un centro nocturno de damas”, indicó Christian entre risas.
La respuesta de Gustavo López llegó este jueves con otra confidencia todavía más impactante: “Sandoval era uno de los más asiduos visitantes de Frecuencia Morada y eso él no lo dice”, comentó en presencia del propio Christian, Eduardo Castillo y Andrés González.
“Yo ayer no quise tocar el tema. Pero no está mal, para mí era muy grato, él llegaba, me saludaba y ya no lo volvía a ver”, ampliando todavía más la confesión.
En el extracto compartido por TD Más en sus redes, Sandoval se limitó a contestarle: “Vos me invitabas”. A lo que López replicó: “Sí claro y vos llegabas”.
Ambos periodistas se conocen desde hace décadas y han compartido muchas transmisiones, programas y anécdotas divertidas.
Vea aquí a Christian Sandoval y Gustavo López hablar del famoso club nocturno:
Hoy @Gustavolopezca recordó que @c_sandovalp era fiebre visitante del programa