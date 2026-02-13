Gustavo Herrera se vestirá de rojinegro luego de su paso por Saprissa

El futbolista panameño Gustavo Herrera ya tiene definido su presente, luego de un discreto paso por el Deportivo Saprissa.

Aunque se creía que el atacante se marcharía al fútbol de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, eso se descartó, al menos de momento.

Gustavo Herrera pasó de vestir la casaca morada a uniformarse con una camisa rojinegra, la del Sporting San Miguelito de su país.

“¡Llegó el bad boy (chico malo)! Gustavo Herrera ya viste de rojinegro y se suma a nuestra delantera para este Torneo Clausura 2026. Más potencia y más hambre de victoria para el equipo rojinegro. Bienvenido a casa, Gustavo”, informó el Sporting San Miguelito en sus redes sociales.

A Gustavo Herrera le costó su paso por Saprissa y en el semestre pasado se convirtió en uno de los jugadores más cuestionados, porque la afición esperaba mucho de él.

Sus números indican que durante el Torneo de Apertura 2025 jugó 14 partidos y sumó 559 minutos, en los que convirtió una anotación; mientras que en la Copa Centroamericana estuvo en cancha durante 289 minutos, distribuidos en cuatro encuentros.

Con el Sporting San Miguelito, Gustavo Herrera jugará la Copa de Campeones de Concacaf.

Este equipo canalero recibirá al Galaxy de Los Ángeles el 19 de febrero; siete días después será el partido de vuelta, en Estados Unidos.

