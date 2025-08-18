Gustavo Herrera no brilla en Saprissa y Rolando Fonseca revela la razón

Gustavo Herrera tiene poco más de un mes en el Deportivo Saprissa. En Panamá, su país, lo llaman la “Joya”, pero hasta el momento el delantero no le ha hecho honor al mote.

“No creo que haya presión por venir a Saprissa, solo debo demostrarlo en la cancha y ya está”, aseguró Herrera el día de su presentación con los morados, cuando se le consultó sobre la presión de jugar en un grande como el conjunto tibaseño.

Los tibaseños han disputado seis encuentros: cuatro del campeonato nacional y dos de la Copa Centroamericana de la Concacaf, lo que equivale a 540 minutos.

De ellos, Herrera fue tomado en cuenta en los seis compromisos, con participación en 259 minutos. Sin embargo, el muchacho de 19 años ha mostrado poco: algunos destellos y más ganas y ansiedad que fútbol.

LEA MÁS: Paulo Wanchope pega el grito al cielo tras el empate de Saprissa y explica por qué

No posee goles y tampoco asistencias; solo el deseo de querer hacer las cosas de la mejor manera, pero no ha podido mostrarle a los aficionados que es un diamante en bruto.

Tampoco tiene pinta de paquete, pero no luce las credenciales con las que lo trajeron.

Para Rolando Fonseca, goleador histórico de la Selección Nacional y exfigura de Saprissa, hay una razón por la que Gustavo Herrera no ha exhibido sus condiciones.

“No lo alimentan, o al menos en el partido contra Liberia eso no sucedió. ¡Díganme una sola jugada donde esto haya sucedido!”, afirmó Rolando en Teletica Radio.

Fonseca agregó que el discurso que ha escuchado es que Herrera debe estar bien resguardado por sus compañeros.

“Ante Liberia tenía a todos los jugadores: estaba Villalobos (Mauricio), Mariano (Torres) y Gerson (Torres). Pero denme una sola jugada en ofensiva que Saprissa hiciera mientras Gustavo estuvo en la cancha; todos los pases iban para atrás”, destacó Rolando.

Fonseca preguntó: ¿cómo hacer para mostrarse si no llegan los balones?

“No se puede medir a un jugador si no le presentan opciones de gol dentro del área. ¿Cómo va a pesar contra Verdes (Belice), si el equipo fue un desastre? Hay que darle la bola arriba”, opinó Rolando.

Gustavo Herrera, delantero del Deportivo Saprissa, ha estado muy ansioso por hacer su primer gol con los morados. (Mayela López/Mayela López)

Fonseca manifestó que Gustavo Herrera puede tener ganas e ímpetu, pero debe ser acompañado de una idea de juego.

“Es un chico joven, pero ¿cuál fue la idea de juego de Saprissa en el primer tiempo contra Liberia? Fue un desastre. Vea el segundo tiempo: entró Ariel Rodríguez y en la primera acción, Marvin Loría le da un pase de cara al gol. ¿Cuántas de esas le dieron a Gustavo Herrera? Ni una”, dijo Fonseca.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, le dijo a La Nación que cree en el talento de Gustavo.

“Cualquiera que lo ve y sabe de fútbol dice: ‘Este muchacho es muy buen jugador’. Que está apresurado, ansioso, eso es otra cosa”, indicó Lonis, quien añadió que han conversado con el delantero panameño sobre su desempeño.

“Prefiero mil veces un jugador o una persona que está ansiosa porque las cosas le salgan bien, que está ansiosa por aportarle a su equipo, a la empresa, que alguien al que no le importe, que esté ahí midiéndose. Es un gran jugador y estoy casi cien por ciento convencido de que su fútbol se va a convertir en goles”, destacó Erick Lonis.

Erick, Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, defiende las condiciones de Gustavo Herrera. (Mayela López/Mayela López)

El problema para Gustavo y cualquier otro joven, según Erick, es el campeonato, que es muy rápido.

“Es un torneo de cinco meses que no da la oportunidad a muchachos como él de equivocarse, de aprender. Eso es un problema, la inmediatez, que no permite dedicarle todo el tiempo no solo a él, sino a otros jugadores”, aseguró Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.