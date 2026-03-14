Guillermo Villalobos se disculpa por polémico gesto en partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón (video)

Guillermo Villalobos (4), junto al árbitro Juan Gabriel Calderón. Al final del compromiso entre Alajuelense y Pérez Zeledón el rojinegro protagonizó un polémico gesto.

Al final de la tercera victoria consecutiva de Alajuelense en el Torneo Clausura 2026, 3-0 ante Pérez Zeledón, Guillermo Villalobos protagonizó una polémica acción por la que después salió a disculparse.

El zaguero rojinegro cubría una pelota para que saliera por la línea de fondo, al minuto 87, ante el asedio del generaleño John Fonseca, quien lo iba agarrando de la camiseta.

Cuando el árbitro Juan Gabriel Calderón pitó la falta, Villalobos reaccionó con molestia contra su rival, haciendo un gesto como de que le iba a regalar la camisa. El asunto no pasó a más, pero su reacción se podría interpretar como un acto de soberbia en un momento en que su equipo iba ganando cómodamente.

Luego del compromiso, y en la zona mixta con los medios de comunicación, Guillermo Villalobos aceptó que su respuesta en la cancha no fue la más adecuada.

Todos quieren la rojinegra pic.twitter.com/LzD3ZvvcO5 — TD Más (@tdmascrc) March 14, 2026

“Quería aclarar lo de la jugada de la camisa con el delantero de ellos, le pedí disculpas cuando pasó la jugada y también quería hacerlo públicamente. Esos no son mis valores, es de humanos aceptar que me equivoqué. Eso no es lo que me han inculcado, son cosas que se dicen en la cancha pero también quería disculparme públicamente”, expresó el rojinegro Villalobos con evidente arrepentimiento.

El defensor manudo también tuvo palabras de aliento para dos compañeros de equipo: el fisioterapeuta Javier Baldi (que atraviesa una situación personal) y el jugador Malcon Pilone, quien sufrió una grave lesión de rodilla y estará de baja durante todo el resto del año. “Un saludo a ellos dos, aquí somos una familia y lo hemos demostrado siempre”.

Por su parte, minutos antes de la acción de Guillermo Villalobos, Joel Campbell había hecho el mismo gesto de querer “regalar” la camisa, en un encontronazo similar con Barlon Sequeira. Puede ver el cruce en el siguiente video.