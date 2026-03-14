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Guillermo Villalobos se disculpa por polémico gesto en partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón (video)

El zaguero de Alajuelense Guillermo Villalobos protagonizó una polémica acción y luego del partido salió a disculparse

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. PZ
Guillermo Villalobos (4), junto al árbitro Juan Gabriel Calderón. Al final del compromiso entre Alajuelense y Pérez Zeledón el rojinegro protagonizó un polémico gesto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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