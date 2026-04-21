Guillermo Villalobos habla de su grave lesión entre lágrimas, miedo e incertidumbre

Guillermo Villalobos se lesionó el domingo 19 de abril en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Guillermo Villalobos escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Hacerlo fue una especie de desahogo para el defensor de Liga Deportiva Alajuelense, quien supo el lunes que esta misma semana lo operarán por una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En ese mensaje, el jugador de la Liga contó que han sido horas muy difíciles, llenas de preguntas, lágrimas, miedo e incertidumbre.

Pero que a la vez, en una situación tan difícil de asimilar, quería agradecerle a tantas personas que se han tomado el tiempo para enviarle buenos deseos.

“A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero confío en que todo tiene un propósito. Aunque cueste asimilarlo, hay que seguir adelante. Con la fuerza de Dios, el apoyo de mi familia, mis compañeros y cada uno de ustedes, sé que saldré adelante”, apuntó Guillermo Villalobos en ese escrito que de inmediato se llenó de interacciones.

El defensor aprovechó para decirle a la afición liguista que gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas.

“Sus muestras de cariño significan mucho para mí. También quiero agradecer a las demás aficiones que han tenido gestos hacia mi persona; en momentos como este se demuestra que no existen colores, y eso lo valoro de corazón.

”La vida a veces nos pone pruebas que no entendemos ni quisiéramos enfrentar, pero debemos asumirlas con la mejor actitud y aprender de ellas, siempre buscando el lado positivo. Gracias a todos. Si hay algo de lo que estoy seguro, es que volveré más fuerte y pronto estaré dando lo mejor de mí en la cancha”, anotó Guillermo Villalobos.

La Liga comunicó que al futbolista lo operarán esta misma semana y que su proceso de recuperación será aproximadamente de nueve meses, sujeto a la evolución.

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