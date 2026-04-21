Puro Deporte

Guillermo Villalobos habla de su grave lesión entre lágrimas, miedo e incertidumbre

Guillermo Villalobos admitió que las últimas horas han sido muy difíciles, luego de su lesión en el clásico entre Alajuelense y Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Guillermo Villalobos se lesionó el domingo 19 de abril en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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