Guillermo Ochoa alcanza una nueva marca histórica en Europa a sus 40 años

Ochoa logró su cuarta portería a cero con el AEL Limassol y firmó una nueva marca histórica en su trayectoria en el futbol europeo.

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa inició el 2026 con un nuevo registro destacado en el futbol europeo. El arquero del AEL Limassol sumó otra portería a cero y busca disputar una sexta Copa del Mundo.

El AEL Limassol consiguió su primera victoria del año tras imponerse 1-0 al Achnas. El resultado permitió al club escalar al sétimo lugar de la clasificación y consolidar un arranque positivo en el calendario.

Durante el compromiso, Ochoa sostuvo una buena actuación bajo los tres palos. El mexicano mantuvo su arco sin anotaciones y llegó a cuatro partidos sin recibir gol con el conjunto chipriota. Ese registro le permitió alcanzar 65 porterías a cero en competiciones europeas a lo largo de su carrera.

El arquero, de 40 años, acumuló la mayor cantidad de encuentros sin gol durante su etapa en el Granada de España. Esa experiencia marcó uno de los picos estadísticos más relevantes de su paso por Europa.

A pesar de este nuevo logro, Ochoa aún se encuentra lejos de su mejor marca individual. Ese registro se remonta a sus primeros años en el futbol europeo, cuando defendió la portería del Ajaccio de Francia, club con el que alcanzó 22 partidos con la valla invicta.

En el plano de selección nacional, el guardameta no figuró en las convocatorias recientes del técnico Javier Aguirre. Sin embargo, su rendimiento en Chipre mantiene vigente su aspiración de competir por un lugar en el Mundial de 2026.

Los descensos que marcaron su etapa europea

La carrera de Ochoa en Europa estuvo acompañada por episodios complejos. En dos etapas en el continente, el arquero enfrentó tres descensos, situación que generó críticas sobre su desempeño.

El primer golpe ocurrió con el AC Ajaccio. Aunque Ochoa fue figura en varios encuentros de la Ligue 1, el club perdió la categoría en 2014.

Posteriormente, la historia se repitió en España. Con el Granada, el objetivo de la permanencia no se cumplió en 2017, a pesar de algunos partidos destacados del portero mexicano.

El episodio más reciente se registró en 2024 con el Salernitana. En la recta final de la temporada, Ochoa perdió la confianza del cuerpo técnico y de la afición, situación que terminó con un nuevo descenso en su historial europeo.

