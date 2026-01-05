Puro Deporte

Guillermo Ochoa alcanza una nueva marca histórica en Europa a sus 40 años

El portero mexicano mantuvo su arco en cero ante el Achnas y llegó a 65 partidos sin recibir gol en competiciones europeas

Por El Universal / México / GDA
Ochoa logró su cuarta portería a cero con el AEL Limassol y firmó una nueva marca histórica en su trayectoria en el futbol europeo. (MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP)







notas iaGuillermo Ochoa
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

