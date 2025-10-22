Puro Deporte

Guillermo Ochoa impuso un récord en Chipre como el portero más goleado en solo cuatro partidos

El portero mexicano vive un inicio inesperado en Chipre: recibió 12 goles en solo cuatro partidos y su equipo no logra levantar cabeza en la liga local

Por El Universal / México / GDA
Guillermo Ochoa arrancó con AEL Limassol en Chipre con 12 goles recibidos en 4 partidos. El equipo solo ganó un juego y marcha décimo.
Guillermo Ochoa arrancó con AEL Limassol en Chipre con 12 goles recibidos en 4 partidos. El equipo solo ganó un juego y marcha décimo.







notas iaSUCGuillermo OchoaChipre
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

