Guillermo Ochoa impuso un récord en Chipre como el portero más goleado en solo cuatro partidos

Guillermo Ochoa arrancó con AEL Limassol en Chipre con 12 goles recibidos en 4 partidos. El equipo solo ganó un juego y marcha décimo.

Guillermo Ochoa vivió un arranque complicado en el fútbol de Chipre. En apenas cuatro partidos, el arquero mexicano acumuló 12 goles en contra, una cifra que lo convierte en el guardameta más goleado del torneo en ese periodo.

El exjugador del América, hoy figura del AEL Limassol, llegó al club con el objetivo de mantenerse activo para alcanzar la Copa Mundial de 2026. Sin embargo, sus primeras apariciones en la Cyprus League generaron dudas.

Durante sus cuatro juegos como titular, su equipo solo logró una victoria. El resto de los encuentros terminaron en derrotas amplias, con marcadores que expusieron la fragilidad defensiva del conjunto y aumentaron la presión sobre el arquero de 40 años.

Desempeño en detalle:

Debut: perdió 5-0 frente a Omonia Nicosia

Segundo partido: cayó 2-0 ante Akritas Chlorakas

Tercer partido: ganó 4-1 contra Anorthosis, recibió 1 gol

Cuarto partido: sufrió una derrota de 4-0 frente a Aris Limassol

En total, el AEL Limassol ha recibido 16 goles en la temporada, de los cuales la mayoría ocurrieron mientras Ochoa estuvo bajo los tres palos. El equipo marcha en la décima posición con apenas 7 puntos de 21 posibles, por debajo de las expectativas.

A pesar de los números, Ochoa se mantiene como el arquero titular del club y se prepara para el próximo encuentro ante Krasava Ypsonas, un rival directo en la tabla. Una victoria resulta crucial para no perder más terreno en la clasificación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.