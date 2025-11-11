Puro Deporte

Guatemala vs. Panamá por las eliminatorias al Mundial 2026: a qué hora juegan

Guatemala se enfrenta a Panamá por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Descubra la hora del partido, cómo llegan ambas selecciones y por qué este duelo podría ser decisivo en la carrera mundialista

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas: Guatemala busca reavivar su sueño mundialista, mientras que Panamá llega decidido a consolidarse entre los líderes de la zona.
El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas: Guatemala busca reavivar su sueño mundialista, mientras que Panamá llega decidido a consolidarse entre los líderes de la zona. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEliminatoriasMundial 2026FIFA
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.