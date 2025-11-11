Guatemala vs. Panamá por las eliminatorias al Mundial 2026: a qué hora juegan

El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas: Guatemala busca reavivar su sueño mundialista, mientras que Panamá llega decidido a consolidarse entre los líderes de la zona.

La selección de Guatemala recibirá a Panamá este jueves 13 de noviembre por la quinta jornada del Grupo A en la fase final de las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la Concacaf.

El partido, que se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol en Ciudad de Guatemala, se presenta como una cita clave para ambos equipos en su lucha por el pase al torneo mundialista.

Detalles del partido

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025.

jueves 13 de noviembre de 2025. Hora: 8 p.m.

8 p.m. Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, Ciudad de Guatemala.

Qué está en juego

Guatemala llega al encuentro con la ilusión viva de seguir avanzando hacia el destino mundialista. Con 5 puntos en el grupo, una victoria podría catapultarlos hacia una posición muy favorable. Panamá, por su parte, sabe que debe sumar los tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación directa o exportar presión al resto del grupo.