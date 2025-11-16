Panamá vs. El Salvador: a qué hora se juega el partido de eliminatorias de Concacaf

El partido definirá parte del panorama del Grupo A, con la selección panameña obligada a sumar para seguir en la pelea y Guatemala buscando hacerse fuerte en casa y complicar a un rival directo de la región.

Panamá y El Salvador cierran su participación en la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 el martes 18 de noviembre de 2025, cuando se enfrenten en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El duelo está programado para las 8 p.m. hora de Panamá (7 p.m. hora de Costa Rica) y corresponde a la sexta y última jornada del Grupo A de la tercera ronda clasificatoria.

El formato de esta fase establece que solo el primer lugar de cada uno de los tres grupos avanzan de forma directa al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares irán a un repechaje intercontinental, lo que abre la puerta a que Concacaf tenga hasta siete representantes en la Copa del Mundo, contando a los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá.

El partido del martes encuentra al Grupo A en máxima tensión: tras la goleada de Surinam 4-0 sobre El Salvador y el triunfo de Panamá 3-2 como visitante ante Guatemala, ambos conjuntos comparten la cima con 9 puntos, mientras que Guatemala quedó con 5 unidades y El Salvador con 3. Así, la definición del boleto directo se jugará en paralelo entre el Panamá–El Salvador en Ciudad de Panamá y el Guatemala–Surinam en el Estadio El Trébol.

Para los canaleros, el duelo frente a los salvadoreños es una verdadera final: necesita ganar y, además, estar pendiente de lo que ocurra con Surinam para asegurar el liderato del grupo. En caso de no conseguir el primer lugar, la selección dirigida por Thomas Christiansen todavía podría aspirar a uno de los dos cupos de repechaje como uno de los mejores segundos.

Del otro lado, El Salvador llega ya eliminado de la lucha mundialista, pero con la posibilidad de cerrar el proceso con una segunda victoria y de complicar el camino de un rival directo de la región. El equipo salvadoreño acumula cuatro derrotas consecutivas en esta fase, incluida la dura caída 4-0 ante Surinam, por lo que también buscará una reacción anímica para despedirse con mejores sensaciones.