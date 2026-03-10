Guadalupe FC busca una misión casi imposible para permanecer en la Primera División

Lautaro Ayala muestra su frustración en una reciente derrota ante Saprissa. Guadalupe FC lucha para evitar el descenso.

A falta de solo siete jornadas para que finalice el Torneo Clausura 2026 y con 21 puntos en disputa, el panorama de Guadalupe FC es complicado. El Equipo de la Rosa se encuentra en el sótano de la tabla acumulada con apenas 19 unidades y una alarmante diferencia de -27 goles, un factor decisivo dado que es el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos.

A la crisis de resultados se suma la inestabilidad en el banquillo. Tras el despido de Mauricio Wright el pasado 5 de marzo, la dirigencia sigue en la búsqueda de un nuevo estratega. Mientras tanto, el entrenador interino Alfredo Morales dirigió en la reciente derrota ante el Municipal Liberia.

El calendario le ofrece a Guadalupe cuatro juegos en el Colleya Fonseca ante Puntarenas, Sporting, Pérez Zeledón y Cartaginés. No obstante, la estadística juega en su contra, ya que son el peor equipo como local del torneo.

Sus juegos de visita tampoco son un camino sencillo, pues deberán visitar a Alajuelense, San Carlos y Saprissa. Prácticamente, el equipo guadalupano está obligado a un cierre casi perfecto y hacer algo que casi no sabe: ganar, pues apenas lleva tres victorias entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026..

Por su parte, la Asociación Deportiva San Carlos vive una doble realidad. Aunque pelea por meterse entre los cuatro clasificados a semifinales, no puede relajarse demasiado porque también sigue con un ojo puesto en la permanencia. Con 30 puntos y una diferencia de -15, los norteños mantienen una ventaja de 11 unidades sobre el equipo guadalupano.

A los dirigidos por el Paté Centeno les restan tres duelos en casa ante Saprissa, Guadalupe y Pérez Zeledón. Por otro lado, cuatro juegos visitantes son frente a Sporting, Liberia, Herediano y Cartaginés.

Finalmente, Sporting FC también tiene 30 untos y diferencia de -7, mientras que el Municipal Pérez Zeledón suma 32. Sin embargo, las sensaciones son diferentes para ambos.

Sporting sacó un valioso triunfo ante Pérez Zeledón, que le permite alejarse de la zona de descenso. (Facebook Sporting/Facebook Sporting)

El cuadro “Albinegro” llega tras sumar tres victorias en sus últimos cinco juegos, incluyendo golpes de autoridad ante Saprissa y Alajuelense. Asimismo, el cuadro griego sigue vivo en el Torneo de Copa, donde tendrá que enfrentar a Puntarenas, lo cual podría significar un mayor desgaste físico pensando en la lucha por la permanencia en la Primera División.

Los partidos del Sporting FC en este cierre del Torneo de Clausura presentan algunos desafíos como local; el conjunto albinegro tendrá la difícil tarea de recibir al Club Sport Cartaginés, la Liga Deportiva Alajuelense y al Municipal Liberia. Por otro lado, sus salidas como visitante los llevarán a enfrentar a Guadalupe FC, Puntarenas FC y al Club Sport Herediano.

En el caso de los “Guerreros del Sur”, presentan una realidad sumamente complicada. El conjunto generaleño arrastra una sequía alarmante: no logran ganar desde la fecha 1, cuando se impusieron 3-1 ante San Carlos en condición de local.

Los juegos restantes para Pérez Zeledón no son tarea fácil. Tendrán que afrontar visitas ante la Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, Guadalupe FC y la Asociación Deportiva San Carlos. Por su parte como visitante jugarán, ante el Club Sport Cartaginés, Puntarenas FC y el Club Sport Herediano.

Para Guadalupe, Sporting, San Carlos y el Pérez Zeledón, las restantes siete fechas del certamen no representan sólo la disputa de 3 puntos; representan, jugarse la vida. En esta instancia, una mala racha significaría un pie a la segunda categoría.