Guadalupe FC busca una misión casi imposible para permanecer en la Primera División

Luego de los últimos resultados, Guadalupe queda comprometido en su lucha por no descender

Por Steven Torres
Guadalupe vs. Saprissa
Lautaro Ayala muestra su frustración en una reciente derrota ante Saprissa. Guadalupe FC lucha para evitar el descenso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

