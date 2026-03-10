Liberia abre las puertas del descenso a Guadalupe y lo invita ver de cerca la Segunda División

El Municipal Liberia logró una victoria para respirar, para pensar en no renunciar a una eventual clasificación, pero sobre todo para dejar a Guadalupe ya con respirador, en situación crítica y casi condenado a la Liga de Ascenso.

El plantel guadalupano, con la derrota, ahora está a 11 unidades de distancia de San Carlos, penúltimo puesto de la general. Además, Sporting se puso también a 11 después de ganarle a Pérez Zeledón; por esto, la situación de los de Goicoechea es para verla con alertas de máxima atención.

El conjunto guanacasteco no es el mismo del certamen pasado: no se le ve la misma intensidad ni la ofensiva vertiginosa que poseía; pero, al menos, ya volvió a ganar y alcanzó las 12 unidades en el Clausura 2026.

Los hombres dirigidos por José Saturnino Cardozo en este partido sí lograron tener dominio de balón, además de profundidad por las bandas y un Erick “Cubo” Torres que destacó con su gol en el minuto 73 del partido.

El delantero mexicano tomó un balón filtrado en el sector derecho del marco guadalupano, ingresó al área y se quitó dos marcas para definir de pierna izquierda.

El cierre del compromiso tuvo a un plantel guadalupano totalmente tirado al frente. Los pelotazos al área liberiana fueron constantes; no obstante, ninguno logró incomodar al arquero Anthony Monreal.

Guadalupe, con desesperación, buscó a toda costa evitar una derrota más; aunque el equipo no encontró la forma de hacerle daño al adversario de turno.

Shawn Johnson logró desbordar por la banda derecha en el Municipal Liberia. (Muni/Municipal Liberia)

Por su parte, José Saturnino Cardozo, desde el banquillo, pidió orden defensivo para cuidar los tres puntos que le permiten a Liberia llegar a 12 unidades en el octavo puesto, aunque todavía está a cinco puntos de la zona de clasificación.

Shawn Johnson, lateral derecho de los guanacastecos, destacó la importancia del triunfo.

“La verdad es que somos honestos en que no arrancamos bien la temporada. Nosotros seguimos con la meta de clasificar y este partido era importante para tomar confianza. Esperamos que los resultados se nos den y podamos ingresar a esos cuatro lugares”, manifestó a FUTV.

Del lado de Guadalupe, la frustración es notoria, sobre todo porque el tiempo se les acaba: ya solo quedan 21 puntos en disputa y la distancia con los otros equipos es grande.

“Nosotros necesitamos despertar ya, de eso no tengo duda. Es que ya hay que comenzar a sumar. De nada sirve que los otros equipos no sumen si nosotros no ganamos, porque no se recorta la distancia. Esto es un tema de actitud”, reflexionó Marvin Angulo en la televisora oficial.

Angulo hizo un llamado a sus compañeros a centrarse en lo deportivo y dejar de ver a otros equipos.

“Acá podemos decir muchas cosas, pero es que ya esto no es de palabras, es de acciones. No hay margen de error. Yo confío en el grupo, sé que podemos hacerlo, pero debemos actuar ya porque no tenemos más tiempo. Hay que ganar todo lo que queda”, puntualizó.

Liberia comienza a dar señales de recuperación, mientras que las puertas del descenso comienzan a abrirse de par en par para Guadalupe.