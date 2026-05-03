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Greivin Porras, analista arbitral de ‘La Nación’, está de luto

El exárbitro Greivin Porras vive un momento complicado ante la muerte de una persona importantísima para él

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Por Fanny Tayver Marín
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La maá del exárbitro Greivin Porras falleció este 2 de mayo a primera hora. (Freepik/Freepik)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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