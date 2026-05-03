Greivin Porras, analista arbitral de ‘La Nación’, está de luto

La maá del exárbitro Greivin Porras falleció este 2 de mayo a primera hora.

El fútbol y la labor de los réferis pasó a un segundo plano para el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, quien jamás pensó que este día llegaría.

Su mamá, doña María de los Ángeles Porras falleció este 2 de mayo a primera hora, a los 79 años y 9 meses, luego de batallar contra una enfermedad.

Greivin Porras tenía pensado observar los juegos de las semifinales este fin de semana, pero la partida de la mujer que lo trajo al mundo lo tiene lejos y haciendo las diligencias respectivas para las honras fúnebres.

De parte de La Nación le enviamos un abrazo solidario a Greivin Porras y su familia en estos momentos difíciles.