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Grandeza Rojinegra inscribe su papeleta para elecciones en Alajuelense

Conozca a los cinco nombres postulados en la papeleta de Grandeza Rojinegra para vicepresente y otros cargos en la directiva de Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Alvarado, Nolan Zamora, Andrea Salas, Fabio Hernández y Javier Artavia conforman la papeleta de Grandeza Rojinegra.
Alejandro Alvarado, Nolan Zamora, Andrea Salas, Fabio Hernández y Javier Artavia conforman la papeleta de Grandeza Rojinegra. (Grandeza Rojinegra/Grandeza Rojinegra)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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