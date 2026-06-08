Grandeza Rojinegra inscribe su papeleta para elecciones en Alajuelense

La agrupación Grandeza Rojinegra decidió lanzarse al ruedo político de Liga Deportiva Alajuelense y aspira a los cinco puestos de la junta directiva que estarán en juego en la asamblea del 13 de junio: vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero.

Este movimiento acudió este lunes 8 de junio a las oficinas del club, en el Estadio Alejandro Morera Soto y presentó su papeleta para participar en este proceso electoral de Alajuelense.

Su fórmula está conformada por Nolan Zamora (vicepresidente primero), Javier Artavia (secretario), Fabio Hernández (protesorero), Andrea Salas (vocal uno) y Alejandro Alvarado (vocal tres).

Se trata de un movimiento conformado por asociados del club que desde hace tiempo trabajan activamente en diferentes actividades e iniciativas y que son caras conocidas en el estadio.

Javier Artavia firma la documentación oficial de la papeleta de Grandeza Rojinegra para las elecciones en Liga Deportiva Alajuelense. (Grandeza Rojinegra/Grandeza Rojinegra)

Conozca a cada integrante de esta papeleta

- Nolan Zamora: Licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Tiene más 15 años de experiencia trabajando con empresas transnacionales. Es socio de Alajuelense desde hace más de 20 años, con participación activa en grupos del liguismo y comisiones. Cuenta con una certificación FIFA en Gestión Deportiva.

- Javier Artavia: Licenciado en Administración con énfasis en Mercadeo. Tiene experiencia en banca y finanzas. Es socio de Liga Deportiva Alajuelense desde hace casi 10 años y tiene participación en grupos y comisiones desde 2012. Cuenta con una certificación en Marketing Deportivo y licencia de Entrenador Federativa.

- Fabio Hernández: Ingeniero civil y economista con una maestría en Economía Ambiental y Cambio Climático. Es socio de Alajuelense desde hace más de 10 años y ha participado en diversas comisiones del club. Tiene experiencia en planificación estratégica, gestión financiera, gobernanza institucional, administración de inversiones y dirección de proyectos.

- Andrea Salas: Administradora de Negocios con Maestría en Dirección Estratégica de RRHH. Socia de Alajuelense desde 2012. Ha participado activamente en grupos y comisiones de la institución.

- Alejandro Alvarado: Empresario del Sector Energético e Ingeniería. Socio de Alajuelense desde hace 13 años con participación en grupos de aficionados. Cuenta con experiencia en Planificación, Coordinación y Ejecución de Proyectos.

Grandeza Rojinegra indicó en un comunicado que su propuesta parte de la convicción de que “la grandeza del club no depende únicamente de los resultados deportivos, sino también de la relación con su afición, de una cultura institucional sólida y de una gestión basada en la excelencia”.

La agrupación busca consolidarse como una alternativa seria, moderna y viable para la próxima elección de la Junta Directiva, mediante una propuesta enfocada en acercar La Liga a su gente, fortalecer su identidad y elevar sus estándares deportivos y administrativos.

El oficialismo tendrá una papeleta que será anunciada próximamente; mientras que otro movimiento de oposición lo conforma el bando llamado Un nuevo capítulo, integrado por Raúl Pinto (vicepresidente primero), Aquiles Mata (secretario), Henry Zamora (protesorero), Carlos Aguirre (vocal primero) y Óscar Soto (vocal tercero).

Los puestos de la directiva en Alajuelense se eligen mediante papeleta completa, no por cargos individuales.

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