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Gout Gout: el atleta que desafía los récords y despierta la atención de Usain Bolt

El velocista de 18 años destaca por su versatilidad y crecimiento sostenido, con registros que ya inquietan a figuras históricas del atletismo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Australia: Gout Gout gana la final masculina de los 200 metros durante el Campeonato Australiano de Atletismo en Perth el 13 de abril del 2025. (Foto de COLIN MURTY / AFP) / -- IMAGEN RESTRINGIDA A USO EDITORIAL - ESTRICTAMENTE PROHIBIDO SU USO COMERCIAL --
Gout Gout gana la final masculina de los 200 metros durante el Campeonato Australiano de Atletismo en Perth el 13 de abril del 2025. (COLIN MURTY/AFP)







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