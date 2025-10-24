Puro Deporte

Gonzalo Castellón: el tenor, escritor y abogado que murió también fue directivo de Alajuelense

Una voz de Liga Deportiva Alajuelense describió a Gonzalo Castellón como uno de los grandes directores que ha tenido la institución a través de los años

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Gonzalo Castellón falleció el 22 de octubre, a los 74 años. (Credit Eyleen Vargas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseGonzalo CastellónMarco Vásquez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.