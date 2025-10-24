Gonzalo Castellón: el tenor, escritor y abogado que murió también fue directivo de Alajuelense

Gonzalo Castellón Vargas falleció el 22 de octubre a los 74 años. Ese día, La Nación consignó que se trataba de un artista costarricense que se destacó en el país como tenor, abogado, historiador, escritor y director de la Compañía Lírica Nacional; pero también tuvo relación con el deporte.

Ese hombre polifacético también fue directivo de Liga Deportiva Alajuelense en los años 90, y se le recuerda como un liguista empedernido.

“Gonzalo Castellón fue de las primeras personas que conocí cuando llegué a la Liga, hace alrededor de 28 años. Para mí, fue uno de los grandes directores que ha tenido la institución a través de los años”, relató el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez.

Recordó que primero lo conoció como abogado, pero luego lo vio transformado en un artista, ese que publicó una cantidad numerosa de artículos en el suplemento Áncora de este medio de comunicación.

“Fue una persona que tenía una gran cantidad de facetas y lo recuerdo mucho en las asambleas de la Liga. Era una persona que siempre participaba, que siempre opinaba, era una parte muy activa de nuestra asamblea.

”Tanto él como Rafael Solís y Mario Chacón fueron de las personas de las que yo obtuve mucho conocimiento para iniciar mi carrera como director”, mencionó Marco Vásquez en charla con La Nación.

Además, dijo que por su experiencia y por su liderazgo, está convencido de que Alajuelense perdió a un gran exdirigente. También dijo que el país perdió a una persona con amplias cualidades artísticas, y que su familia perdió a un gran hombre.

Esta es la nota luctuosa publicada por Liga Deportiva Alajuelense ante el fallecimiento de Gonzalo Guillermo Castellón Vargas. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

