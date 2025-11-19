Golpe a Saprissa: Pablo Arboine condenado por accidente automovilístico

Una dura noticia recibió Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, quien se sometió a un proceso especial abreviado, en medio del caso que enfrenta por lesiones culposas.

Pablo fue condenado por el delito en contra de un hombre de apellidos Quirós Bonilla.

Arboine fue acusado por atropellar a esta persona, en diciembre del 2020. A causa de este incidente, el hombre de 30 años perdió la pierna izquierda.

Pablo fue sentenciado a tres meses de prisión, pero se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, por un plazo de tres años. Es decir, no irá a la cárcel, pero si vuelve a cometer otro delito, antes de ese plazo, sí deberá ir a prisión.

“Se declara autor responsable de un delito de lesiones culposas, cometido en perjuicio de... y en tal carácter se le impone la pena de tres meses de prisión. Se otorga beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de 3 años. Se previene al sentenciado que en caso de ser condenado por un nuevo delito doloso cuya pena exceda los seis meses podrá gestionarse la revocatoria del presente beneficio y deberá descontar la pena aquí impuesta en el centro penal que corresponda.

“Por imperativo, de ley se ordena la inhabilitación del señor como conductor de vehículos automotores, en todas sus modalidades, por el término de un año, plazo que empezará a transcurrir a partir de la firmeza de la presente sentencia. Expídase el oficio respectivo al Consejo de Seguridad Vial para lo de su cargo”.

A Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, le retirarán la licencia por un periodo de un año. (MAYELA LOPEZ)

Ante una consulta del Periódico La Teja, el departamento de prensa de la Corte, confirmó que Arboine se sometió a un procedimiento especial abreviado (acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado).

La situación en que se involucró al defensa de Saprissa, se dio cuando Pablo era jugador de Santos y tuvo lugar en el cantón de Siquirres, en la provincia de Limón. En ese momento, el zaguero tenía 22 años.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.