Golpe a Saprissa: Pablo Arboine condenado por accidente automovilístico

Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, fue acusado en diciembre del 2020 por accidente en el que una persona perdió una pierna

Por Milton Montenegro

Una dura noticia recibió Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, quien se sometió a un proceso especial abreviado, en medio del caso que enfrenta por lesiones culposas.








