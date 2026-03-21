Golfistas se unen por la Unidad de Quemaduras del Hospital Nacional de Niños

El torneo anual ‘Golf for the Future’ en sus 11 ediciones ha recaudado $200.000 para apoyar a la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras.

Los amantes del golf no solo se reunirán este sábado 21 de marzo para disputar 18 hoyos, como es tradicional en esta disciplina, sino además para apoyar una noble causa que transforma vidas.

La edición número 13 del Golf for the Future (GFF) buscará recaudar fondos para la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras del Hospital Nacional de Niños (Asoquem), donde el deporte es utilizado como una herramienta para generar un impacto positivo en la sociedad.

El torneo se realizará en el campo del Valle del Sol Golf Club, en Santa Ana, donde los golfistas se reunirán para ayudar a los niños que lo necesitan, luego de vivir un momento traumático como lo es una quemadura.

Carlos Mazzeo, gerente general del Hotel Sheraton San José, indicó que desde el primer año el Sheraton siempre ha colaborado con Asoquem, con el objetivo de que tanto infantes como adultos puedan mejorar sus vidas.

“Nosotros nos hemos comprometido con la asociación porque consideramos que se pueden cambiar vidas y ayudar a los más necesitados. No es sencillo superar una quemadura, y menos para los niños, por lo que siempre esperamos con mucha ilusión esta actividad”, comentó Mazzeo.

Asoquem además brinda apoyo integral a niñas y niños que han sufrido quemaduras, acompañándolos a lo largo de su proceso de recuperación física, emocional y social.

Su labor también abarca la prevención y educación en comunidades, buscando reducir los accidentes por quemaduras en la infancia a través de campañas de concientización y trabajo conjunto con la Unidad de Cuidado Integral de Quemaduras del Hospital Nacional de Niños, UNICEF y el PANI.