Puro Deporte

Golfistas se unen por la Unidad de Quemaduras del Hospital Nacional de Niños

El torneo anual ‘Golf for the Future’, se estará celebrando este sábado en Valle del Sol Golf Club, en Santa Ana

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Por Juan Diego Villarreal
El torneo anual ‘Golf for the Future’ en sus 11 ediciones ha recaudado $200.000 para apoyar a la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras.







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Golf for the FutureAsoquemValle del Sol
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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