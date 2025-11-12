Goleador de Haití minimiza el sueño de Costa Rica: ‘Ya no les importa ir al Mundial’

Duckens Nazon, una de las figuras de Haití y quien amargó a los nacionales en el juego anterior en el país, minimiza el sueño de Costa Rica por asistir al Mundial 2026.

Nazon, quien le marcó tres goles a la Selección Nacional en el partido disputado en el INS Estadio de La Sabana, afirmó que Haití merece ir a una Copa del Mundo y que a Costa Rica no le importa quedar fuera, porque ha ido a muchos.

“Costa Rica ha jugado muchos mundiales y ya no les importa”, dijo Nazon, al tiempo que mostró una sonrisa en la entrevista que le concedió a ESPN Centroamérica.

Duckens añadió sentirse seguro de cara al compromiso del jueves a las 8 p.m. frente a los costarricenses.

“Sabes que son dos finales, así que tenemos que ponernos en mentalidad guerrera y creo que todos están listos. Todos sabemos que es nuestra última oportunidad de intentar conseguir algo, así que vamos a hacerlo. Nuestro país se merece esto”, expresó Duckens.

El artillero haitiano destacó que ha pasado mucho tiempo y Haití nunca ha estado en la posición de poder llegar a un Mundial.

“Hoy nos damos cuenta de que es algo enorme para el país. Podemos cambiar muchas cosas en el país y la gente necesita esto. Realmente es algo grande y todos somos conscientes de la situación”, indicó el delantero.

Nazon manifestó que respetan a Costa Rica, lo calificó como buen equipo, pero sentenció que derrotarlo no es irrealizable.

“Va a ser difícil, pero al final es un juego. En el pasado vencimos a Costa Rica, así que no es algo así como irrealizable, es algo que podemos hacer”, dijo Nazon, quien agregó que sueña con jugar el Mundial.

“Por supuesto que sueño, de lo contrario, no estaría aquí. Estoy aquí para jugar y calificar a mi país. Es mi sueño poner a mi país en el Mundial. Es mi sueño y voy a trabajar para eso”.

Para Duckens Nazon, tienen la posibilidad de hacer algo grande para Haití.

“Estos dos juegos podrían dar otra visión a la gente del país, también al gobierno. Podemos cambiar las cosas, podemos cambiar sus vidas”, mencionó Nazon.