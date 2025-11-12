Puro Deporte

Goleador de Haití minimiza el sueño de Costa Rica: ‘Ya no les importa ir al Mundial’

Duckens Nazon le marcó tres goles a la Tricolor y desea llevar a Haití a la Copa del Mundo

Por Milton Montenegro

Duckens Nazon, una de las figuras de Haití y quien amargó a los nacionales en el juego anterior en el país, minimiza el sueño de Costa Rica por asistir al Mundial 2026.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

