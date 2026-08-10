Golazo y figura: la gran noche de Jeison Lucumí en la paliza de Alajuelense ante Herediano

Jeison Lucumí festeja su anotación ante Herediano, en la victoria de Alajuelense 0-3 en el estadio Carlos Alvarado.

Jeison Lucumí disparó un golazo que terminó de apagar los ánimos del Herediano. En ese momento Alajuelense ganaba 0-1; el colombiano la clavó lejos del arquero en el segundo tiempo y ahí se terminó el partido.

La paliza de los rojinegros en el “Rosabalito” por 0-3 dejó un aroma a crisis, pero también varias postales dentro de la cancha, entre ellas la del gol de Lucumí.

“Muy contento por la victoria, la figura es todo el equipo. Estuvimos muy concentrados y gracias a eso pudimos obtener la victoria”, inició Jeison sus declaraciones tras el compromiso.

“El juego de ellos es hacer mucha presión, tratamos de equipararlo y aprovechamos la pelota quieta, que nos dio confianza, y en el segundo tiempo manejar los espacios que nos estaban dejando”, añadió el extremo, declarado la figura del partido en la transmisión televisiva.

Después Lucumí habló de su gran anotación. “Es uno de los mejores (de su carrera). La verdad, como yo casi no hago gol, cada gol que hago para mí es muy bonito”, finalizó el extremo sudamericano, que en pocos torneos ya se ganó el aprecio y la confianza de la afición rojinegra.