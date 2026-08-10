Puro Deporte

Golazo y figura: la gran noche de Jeison Lucumí en la paliza de Alajuelense ante Herediano

Jeison Lucumí marcó un golazo al ángulo en el triunfo de Alajuelense sobre Herediano; estas son las declaraciones del extremo colombiano

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Por Fanny Tayver Marín
09/08/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Jeison Lucumí festeja su anotación ante Herediano, en la victoria de Alajuelense 0-3 en el estadio Carlos Alvarado. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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