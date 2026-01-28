‘Golazo digno de alfombra roja’: Concacaf halaga uno de los 13 goles en paliza de la Selección de Costa Rica (video)

Nicole Hernández (20) festeja su anotación en el partido entre Anguila y la Selección de Costa Rica en la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica continúa insaciable y a paso demoledor en la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf para el Mundial de Marruecos 2026.

Después de que las ticas comenzaron su camino en esta eliminatoria con una victoria de 16-0 contra Islas Vírgenes Británicas, las pupilas de Édgar Rodríguez firmaron su segundo triunfo, esta vez con marcador de 0-13 ante Anguila.

Los goles fueron obra de Nicole Hernández, Lucía Paniagua (3), Nubia Medina (5), Cameron Mora, Emma Azofeifa, Celeste González y Stacy Venegas.

¿Vio las anotaciones? A continuación podrá hacerlo:

Statement wins in Group E 🫡 pic.twitter.com/ee3Q5ObiiO — Concacaf W (@ConcacafW) January 28, 2026

Ahí se evidenciaron diferentes estilos para convertir, pero de todos, hay un tanto que resulta el más llamativo de tods y que la propia Concacaf lo describió así en su cuenta de X: “Golazo digno de alfombra roja”.

Esta anotación corresponde a lo que el fue 0-10, a cargo de Nubia Medina.

Golazo digno de alfombra roja 🤩 pic.twitter.com/Fkuq6SWyWO — Concacaf W (@ConcacafW) January 28, 2026

Después de dos presentaciones, la Tricolor se mantiene como líder del grupo E en esta primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf.

La Sele Femenina Sub-17 contabiliza 6 puntos y 29 goles a favor.

La ofensiva de Costa Rica mantuvo su paso arrollador al vencer 13-0 a Anguila en el Grupo E, en el Estadio Miguel Chocorrón Buitrago de Managua, Nicaragua.

En su página web, Concacaf destacó que las ticas contaron con siete goleadoras distintas, lideradas por los cinco goles de Nubia Medina (29’, 36’, 43’, 45’, 50’), quien es la máxima anotadora del torneo con 10 tantos en dos partidos.

Además, Lucía Paniagua (13’, 27’, 47’) aportó un triplete, alcanzando siete goles en el torneo.

El otro partido del grupo

En el otro juego del grupo E, Cuba se impuso con autoridad por 8-0 ante las Islas Vírgenes Británicas, en el Estadio Miguel Chocorrón Buitrago de Managua, Nicaragua.

El conjunto cubano abrió el marcador apenas al minuto 2, cuando Dedina Sheila empujó el balón tras un centro.

Emely Díaz duplicó la ventaja al 29’ con un potente disparo que superó a la guardameta.

Con ventaja de dos goles al descanso, la ofensiva cubana se desató en la segunda mitad con un gol de cabeza de Dayana Ayala al 50’.

Yaiselis López tomó protagonismo al firmar un triplete con goles al 59’, 80’ y 84’. La atacante suma siete goles en dos partidos en lo que va del torneo.

Próximos juegos de la ‘Sele’ Femenina Sub-17

La Selección de Costa Rica jugará de nuevo el sábado 31 de enero, a las 7 p. m. contra Granada; mientras que el lunes 2 de febrero actuará a la misma hora ante Cuba. Todos estos partidos pueden verse por ESPN y Disney+.

Para avanzar de ronda, hay que ganar el grupo o terminar como uno de los mejores segundos lugares.