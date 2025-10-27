¿Gol de Luis José Hernández o autogol de Santiago van der Putten? Aquí está la respuesta (video)

Luis Orozco está contento con el partido que está haciendo Pérez Zeledón ante Liga Deportiva Alajuelense.

Antes de que Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón se marcharan a camerinos para el descanso, el partido se empató 1-1.

Los generaleños llegaron poco en la primera parte, pero cuando lo hicieron fue con peligro, como en esa ocasión.

Kendall Porras sacó un centro y era de esas acciones que deben verse una y otra vez.

¿Gol de Luis José Hernández o autogol de Santiago van der Putten? La respuesta la tendrían los silbateros.

Y el cuarto árbitro del encuentro, Rigo Prendas, lo confirmó: autogol de Santiago van der Putten.

⏰ 45+2’ Autogol de Santiago van der Putten y Pérez Zeledón empata el encuentro. pic.twitter.com/WarvpGygkj — FUTV (@FUTVCR) October 26, 2025

