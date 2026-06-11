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Gol de Brasil en el Mundial de 1970 vuelve a ser viral: por qué muchos lo consideran el mejor de la historia

Un video del legendario tanto de Brasil ante Italia en México 1970 reabrió el debate sobre cuál es el mejor gol en la historia de los Mundiales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Pelé Edson Arantes do Nascimento







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O Globo

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