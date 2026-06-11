Gol de Brasil en el Mundial de 1970 vuelve a ser viral: por qué muchos lo consideran el mejor de la historia

Un video del histórico gol de Carlos Alberto Torres en la final de la Copa del Mundo de 1970 volvió a captar la atención de miles de aficionados en redes sociales. La jugada, que selló la victoria de Brasil por 4 a 1 sobre Italia en el Estadio Azteca de México, reapareció en publicaciones dedicadas al fútbol histórico y generó una ola de comentarios que lo califican como el gol más bello en la historia de los Mundiales.

Más de 50 años después, la anotación mantiene su impacto por la calidad de su elaboración. La acción involucró a varios futbolistas brasileños antes de que Carlos Alberto llegara libre por el sector derecho para definir de primera intención. El tanto cerró una actuación memorable de la selección dirigida por Mário Zagallo y reforzó el prestigio de un equipo que todavía figura entre los más admirados de todos los tiempos.

El gol que simboliza el fútbol colectivo

El cuarto gol de Brasil en aquella final destacó por el trabajo colectivo. La jugada comenzó en campo propio. Clodoaldo superó la presión italiana con habilidad y dio continuidad a una secuencia de pases en la que también participaron Rivellino, Jairzinho, Pelé y Gérson.

Cuando Pelé recibió cerca del área rival, eligió asistir en lugar de rematar. El balón llegó a Carlos Alberto, quien apareció de frente al marco y conectó un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta Enrico Albertosi.

La celebración del capitán brasileño quedó inmortalizada como una de las imágenes más representativas en la historia de la Copa del Mundo.

The most beautiful goal in football history: Brazil, 1970 pic.twitter.com/fid3wsJYTm — LIMBZ (@LimbzHQ) June 9, 2026

El gol de Pelé que sorprendió al mundo en 1958

Doce años antes del tricampeonato brasileño, Pelé protagonizó otra acción inolvidable en una final mundialista.

Durante el partido decisivo de la Copa del Mundo de 1958 en Estocolmo, el delantero de apenas 17 años recibió el balón dentro del área sueca. Con un toque sutil elevó la pelota sobre su marcador y, antes de que tocara el suelo, definió hacia la red.

La jugada se convirtió en una de las imágenes más famosas del fútbol y ayudó a consolidar la figura internacional del joven atacante brasileño.

Maradona y el inolvidable “Gol del Siglo”

La Copa del Mundo de 1986 entregó otro de los momentos más recordados del torneo.

En los cuartos de final contra Inglaterra, Diego Maradona recibió el balón en su propio campo y emprendió una carrera extraordinaria. El argentino dejó atrás a varios rivales, superó al portero Peter Shilton y anotó uno de los goles más celebrados de todos los tiempos.

La acción pasó a la historia como el “Gol del Siglo” y se transformó en uno de los símbolos del título conquistado por Argentina en México.

World Cup iconic moments



DIEGO MARADONA MEXICO 1986, Argentina vs England pic.twitter.com/nG1WhnslOv — Irlandarra (@martinez_j7902) June 9, 2026

Dennis Bergkamp y tres toques perfectos en 1998

La Copa del Mundo de Francia 1998 también produjo una anotación que suele aparecer en cualquier lista de los mejores goles de la historia.

En el duelo de cuartos de final entre Países Bajos y Argentina, Dennis Bergkamp marcó el tanto que definió la clasificación neerlandesa.

A los 44 minutos del segundo tiempo recibió un pase largo desde campo propio. Controló el balón con el primer toque. Eliminó al defensor Roberto Ayala con el segundo. Con el tercero remató cruzado para vencer al portero Carlos Roa.

La precisión técnica de la jugada convirtió aquel gol en uno de los más elegantes registrados en una Copa del Mundo.

Uno de los grandes goles en la historia de los mundiales fue el de Dennis Bergkamp 🇳🇱 a la Argentina 🇦🇷 por los cuartos de final de Francia 1998 🇫🇷 🏆⚽️

Un GOLAZO sin duda pic.twitter.com/Cp4K76lIza — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) June 9, 2026

Gheorghe Hagi sorprendió desde larga distancia en 1994

Entre los goles más espectaculares de los Mundiales también figura la anotación de Gheorghe Hagi durante la Copa del Mundo de 1994.

El futbolista rumano avanzó por el sector izquierdo y observó que el guardameta colombiano Óscar Córdoba se encontraba adelantado. Desde larga distancia ejecutó un remate de zurda que tomó una trayectoria inesperada.

La pelota superó al arquero y terminó en el ángulo. El gol sorprendió tanto a los jugadores como a los aficionados presentes en el Rose Bowl de Pasadena.

Lothar Matthäus firmó una obra individual en Italia 1990

Otro gol histórico llegó en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 1990.

En la victoria de Alemania Occidental por 4 a 1 sobre Yugoslavia, Lothar Matthäus recibió el balón en su propio campo y avanzó varios metros por el centro del terreno de juego.

El capitán alemán dejó atrás a varios adversarios y, al acercarse al área rival, decidió rematar desde larga distancia. Su potente disparo venció al portero Tomislav Ivkovic y dio forma a una de las anotaciones más recordadas de aquel torneo.

Décadas después, estos goles continúan ocupando un lugar privilegiado en la memoria de los aficionados. Sin embargo, el tanto de Carlos Alberto Torres en 1970 mantiene un estatus especial por la combinación de precisión, coordinación y juego colectivo que todavía sorprende a nuevas generaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.