Gimnasia artística ya tiene a sus atletas más destacados y a sus monarcas en Juegos Nacionales

Con tres medallas de oro y dos de plata, la alajuelense Lía Alfaro Sánchez obtuvo algo más que preseas: el Premio a la Excelencia Deportiva Alfredo Cruz Bolaños, tras culminar el certamen de gimnasia artística de los Juegos Nacionales Limón 2026.

En la rama masculina, el reconocimiento al atleta más destacado de esta disciplina recayó en Tomás Villegas, del CCDR de Desamparados.

Lía llegó al Liceo de La Rita de Pococí, sede de la gimnasia artística de los Juegos Nacionales Limón 2026, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de medallas, y lo consiguió al ganar oro en barras, viga y todo evento, además de preseas de plata en salto y suelo, demostrando un gran nivel competitivo.

“Estoy muy feliz por el premio a la excelencia deportiva; todo el esfuerzo valió la pena”, indicó Alfaro, quien suma en su palmarés cinco ediciones de Juegos Nacionales.

Luego de recibir un ramo de flores por el galardón, Lía confesó que durante la competencia estuvo muy nerviosa. Sin embargo, logró estar muy concentrada en cada una de sus actuaciones, según se indicó en un comunicado de prensa del Icoder.

Mientras recibía el abrazo de sus amigos, Tomás Villegas, de Desamparados y ganador del premio en la rama masculina, comentó: “Tengo 13 años y toda la vida de hacer gimnasia. No recuerdo estar haciendo otra cosa que saltar. Es la disciplina que siempre he practicado.”.

Villegas, estudiante de octavo año del Colegio Saint Clare, obtuvo en estas justas dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce.

El Premio Alfredo Cruz Bolaños es el máximo reconocimiento que otorga el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) a los atletas y paraatletas más destacados de los Juegos Nacionales de Costa Rica.

Por su parte, en la clasificación por equipos de la gimnasia artística masculina, el primer lugar fue para la delegación de Alajuela con 313 puntos; la plata correspondió a San José con 277 puntos y el bronce a Desamparados con 240 puntos.

En la rama femenina, tras dos días de competencia, San José se coronó campeón con 366 puntos, Escazú ocupó el segundo lugar con 357 unidades y Santo Domingo finalizó en la tercera posición con 327 puntos.

La tabla del medallero de las justas la encabeza Alajuela, luego de la actualización de este jueves 15 de enero a partir de las 7 p.m. seguida por San José y Limón.

