Gilberto ‘Tuma’ Martínez confesó que casi llora al entrar al camerino de Saprissa después de 23 años

Gilberto “Tuma” Martínez aprovecha cada oportunidad que se le presenta para dejar claro que está muy feliz de haber regresado al Deportivo Saprissa.

“Tuma” es el asistente técnico de Paulo César Wanchope en el cuadro morado y, desde que el club confirmó su regreso, el exjugador ha manifestado estar muy ilusionado y feliz porque, 23 años después, volvió al único club en el que jugó en el país.

Martínez contó cómo fue el momento en que entró al camerino y la experiencia que vivió al salir el domingo pasado al terreno de juego, antes de comenzar el partido contra San Carlos.

“Cuando llegué y entré al camerino, casi se me vienen las lágrimas y uno tiene que aceptarlo. Fue una alegría muy grande porque, después de 23 años, gracias a Dios se me abrieron las puertas de Saprissa. Estar en ese camerino, donde uno estuvo cuando fue jugador, y ahora vivirlo desde este lado es una cosa totalmente distinta. Fue un sentimiento muy bonito porque te invade esa alegría y las ganas de ir todos los días a la cancha”, contó Gilberto Martínez en su programa Cracks.

Gilberto está que no cabe de la felicidad con la experiencia y añadió que los jugadores lo recibieron de gran forma.

“Hay un grupo fantástico, los muchachos tienen una gran disposición para el trabajo, tienen claro lo que quieren, desean la 41... todos queremos el título”, dijo Martínez.

El “Tuma” fue más allá y reveló lo que encontró ahora respecto a lo que vivió en su etapa de futbolista entre 1999 y 2001.

“El cambio es total. Antes, el hidratante nosotros lo teníamos que preparar, nos daban unos sobres y debíamos mezclar el contenido con agua para luego hidratarnos. A veces se hacía una sola tanda en una hielera. Ahora no, ahí están disponibles las botellas con agua e hidratante. Hay muchas cosas que no había en ese tiempo. Con solo partir del hecho de que se tiene una excelente cancha, es otra cosa. En la cancha vieja de Saprissa, cuando llovía, eso era fango total, y no solo ahí, en muchos estadios pasaba eso”, resaltó Gilberto.

Gilberto 'Tuma' Martínez, asistente técnico del Deportivo Saprissa, dijo que muchas cosas han cambiado desde que era jugador hasta ahora. (Albert Marín)

Por supuesto, no podía faltar que Martínez contara cómo fue ese momento cuando salió del vestuario a la cancha y la afición estaba en las gradas.

“Salir ahí hacia la banca y escuchar a la gente fue lindo, es como volver atrás, cuando yo jugaba a estadio lleno con Saprissa y con la Selección. Es algo increíble: el calor de la gente, ver que había algunos con camiseta del Brescia (club donde jugó en Italia)... es un sentimiento muy bonito. Una de las camisas que firmé, un señor me dijo que tenía como 15 años y le dije que la tenía bien cuidada porque estaba como nueva. Fue muy lindo ese momento antes del partido”, comentó Gilberto.

El debut de Gilberto Martínez y Paulo César Wanchope fue un éxito para ambos, no solo por la goleada 3-0, sino por el desempeño del equipo, que agradó a los aficionados, quienes vieron un Saprissa con más control del balón y jugando a la ofensiva.

