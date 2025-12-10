Gilberto Martínez arremete contra Osael Maroto y denuncia ‘favores’ en las convocatorias de la Selección

La eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026 sigue generando roncha. Erick Lonis denunció que alguien externo al cuerpo técnico revisaba las listas de los convocados al equipo patrio y ahora es Gilberto “Tuma” Martínez quien la emprendió contra Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Martínez aseguró que: “Maroto no sabe de fútbol. La arrogancia y la prepotencia del señor a veces lo consumen y se rodea de malos consejeros. Antes de iniciar la eliminatoria dije que no íbamos al Mundial y que se metía Haití”, afirmó Gilberto en su programa Cracks, que se transmite por TD+.

“Tuma” destacó por qué pensó que la Tricolor no iba al Mundial y, de nuevo, lanzó sus dardos.

“Cuando hay desorden, favores de convocatoria, de alineación, de acomodar a algunos jugadores, tener al amigo en algún puesto, las cosas terminan mal. La culpa de lo sucedido (la eliminación) es de la dirigencia, del cuerpo técnico y del montón de favores que se han hecho para estar ahí. El primer culpable es Maroto; es la cabeza y fue quien trajo a Ignacio Hierro”, señaló Gilberto.

Gilberto Martínez arremete contra Osael Maroto

Gilberto Martínez agregó que hay mucha tela que cortar y cosas que no se han dicho.

“Yo deseo que todo salga a la luz, para que barran a todo el mundo y venga gente nueva. Si seguimos así, no vamos para ningún lado”, expresó Martínez, quien volvió a mencionar los favores.

“Hace cinco años que estoy acá (en el país) y aquí no paran los favores. Mientras en la Federación haya favores y un presidente que no conoce de fútbol, esto no va a cambiar. Si tengo un presidente que no sabe si la bola es redonda, cuadrada u ovalada, me asesoro y me traigo a una persona que sepa. Pero, a la par, tiene un amigo (Ignacio Hierro, quien ya fue cesado)”, opinó Martínez, quien actualmente trabaja en ligas menores de Saprissa.

Gilberto dijo no entender por qué a los técnicos nacionales los hicieron a un lado en la Fedefútbol.

“Los mejores resultados con la Selección casi siempre han sido con nacionales, y así se ve en los campeonatos nacionales: los ganan los ticos. Eso quiere decir que nosotros sabemos de lo que somos capaces y tenemos el potencial. Esperamos que vengan de afuera a que nos resuelvan lo que podemos solucionar nosotros adentro”, dijo Gilberto.

Gilberto "Tuma" Martínez, dijo no entender por qué contrataron a Ignacio Hierro en la Fedefútbol, tras un mal paso por Sporting. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

“Tuma” manifestó estar de acuerdo con Lonis, quien dijo que, pese a quedar fuera, pasa el tiempo y no se toman decisiones.

“Trajeron a un técnico (Miguel Herrera) que no conoce la idiosincrasia nuestra, no conocía al jugador y colocaba a algunos en puestos que no son donde regularmente actúan. Pero el problema no fue él; fue quien lo trajo: un presidente que no sabe de fútbol, como el señor Maroto, y un director deportivo que estuvo en Sporting, no le fue bien y aun así lo contrataron en la Federación. Si usted me pregunta qué hizo, yo no logro entender.

“No entiendo por qué en este país se sigue apostando por los mexicanos y se alegran porque se clasificó a un Mundial Sub-17; eso es mediocridad. De los últimos mexicanos contratados en el fútbol nacional, ¿qué han hecho?”, preguntó Martínez.

"La arrogancia y la prepotencia del señor a veces lo consumen", dijo Gilberto Martínez, sobre Osael Maroto. (Jose Cordero/José Cordero)

Martínez dijo que, en su época de jugador, siempre se entregó por la Selección y sufrió al quedar fuera de la Copa del Mundo. Anticipó que la próxima eliminatoria será muy dura y dio una solución para allanar el camino.

“Tenemos que buscar gente de fútbol que esté en la Federación y trabaje en pro del jugador y no en pro del bolsillo, ni de algunos sujetos que necesitan favores para caminar. Eso se debe cambiar. Tras la salida de Paulo de la Selección, Miguel Herrera dijo que no le pusieran un asistente nacional, que con lo que tenía se la jugaba.

“Después vienen las listas y, con ellas, los cuestionamientos: a quiénes convocaron, quién hizo la lista, de qué club convocaron más, porque se pagan favores. Cuando eso sucede, se pierde el aspecto de Selección como tal y lo sufre todo el país, el aficionado”, resaltó “Tuma”.

Martínez finalizó diciendo que el costarricense no va a estar pendiente de los partidos de la Selección en el Mundial; verá en la Copa del Mundo a muchos otros, menos a Costa Rica.