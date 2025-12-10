Puro Deporte

Gilberto Martínez arremete contra Osael Maroto y denuncia ‘favores’ en las convocatorias de la Selección

El exmundialista afirmó que el jerarca de la Federación ‘no sabe de fútbol’

Por Milton Montenegro

La eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026 sigue generando roncha. Erick Lonis denunció que alguien externo al cuerpo técnico revisaba las listas de los convocados al equipo patrio y ahora es Gilberto “Tuma” Martínez quien la emprendió contra Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.








