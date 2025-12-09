Erick Lonis denuncia que ‘alguien’ externo al cuerpo técnico revisaba las listas de la Selección de Costa Rica

Erick Lonis, máximo dirigente deportivo del Saprissa, afirmó que Costa Rica vive momentos complejos al no tener claro lo que viene de cara a la Copa del Mundo 2030. Aquí, Keylor Navas sufre la eliminación del Mundial

Erick Lonis, voz fuerte deportiva del Deportivo Saprissa, dejó en evidencia la molestia personal y del equipo morado con la Selección de Costa Rica. De hecho, el excapitán de la Selección Nacional (en 2002) confesó que estaba incómodo hace varios días, pero prefirió guardar silencio antes de hacer un reclamo, esto por la convocatoria para los juegos contra Honduras y Haití en los que Costa Rica perdió el boleto.

Lonis explicó que a él le pareció muy extraño que para esos cotejos no se tomara en cuenta a Esteban Alvarado, arquero morado, y al lateral derecho Kenay Myrie, quien es uno de los jugadores de proyección de los tibaseños.

“A mí me llama la atención la gran cantidad de artículos cuestionando los llamados a la Selección. A la Selección va el que merece y en la Selección no deberían estar revisando las listas quienes están ligados a los equipos, eso no está bien”, afirmó Lonis sin identificar a la persona que supuestamente efectuaba las revisiones.

“Las listas las tiene que hacer el entrenador y el cuerpo técnico, y una comisión técnica independiente”, añadió con vehemencia.

“De nuestra parte me pareció muy raro que convocaran a Esteban Alvarado al microciclo, pero luego llamaron a Kevin Chamorro que tiene cinco meses de no jugar. Yo a él lo respeto, pero para este momento quien debía estar es Esteban Alvarado”, agregó.

Sobre Kenay Myrie, el morado dijo no tener una explicación de lo que sucedió.

“¿Por qué no convocaron a Kenay? Uno de los 100 jugadores más importantes de la FIFA menores de 20 años... Eso no está bien. Nosotros hemos estado disconformes, pero guardamos silencio”, externó.

El exguardameta fue más allá y criticó que Costa Rica, después de su eliminación, tiene 21 días sin reaccionar a nivel dirigencial con decisiones sobre el cuerpo técnico.

“Tenemos 21 días de estar perdiendo el próximo mundial, llevamos 21 días de perder la clasificación al próximo mundial, porque hay gente que está llorando y quejándose, pero no hemos hecho nada para mejorar, porque no hemos analizado lo que hemos hablado anteriormente, nadie ha salido con una propuesta”, dijo.

Lonis profundizó que en su criterio, el problema del fútbol tico va más allá y hasta cuestionó que los campeonatos se ven afectados.

“Tenemos un campeonato de segunda que por una apelación de una tontería se para y en Primera División hubo otra apelación porque hay dos reglamentos... Entonces no sé... Nuestro torneo no es el idóneo”, acotó. .

Lonis hizo un llamado para que el ambiente del fútbol nacional se una y se cambien manejos políticos de la Fedefútbol, ya que para él debería existir una independencia completa de quienes toman decisiones respecto a los equipos y la Selección de Costa Rica.