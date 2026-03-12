Puro Deporte

Gigante María Nellys Chaves: rompe un récord de 22 años que pertenecía a Gabriela Traña

María Nellys Chaves, en menos de tres meses, ha dejado atrás tres marcas de Gabriela Traña

Por Juan Diego Villarreal
María Nellys Chaves Milla Universitaria 2016 Primer lugar Récord: 4:58 11 de marzo del 2026 Fotógrafo: Mario Castillo
María Nellys Chaves, es la primera mujer en las 46 ediciones de la Milla Universitaria, en ganar la prueba en menos de cinco minutos. Fotografía: Mario Castillo (La Nación/Fotógrafo: Mario Castillo)







