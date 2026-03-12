Gigante María Nellys Chaves: rompe un récord de 22 años que pertenecía a Gabriela Traña

María Nellys Chaves, es la primera mujer en las 46 ediciones de la Milla Universitaria, en ganar la prueba en menos de cinco minutos. Fotografía: Mario Castillo

La atleta costarricense María Nellys Chaves demuestra que en el 2026 mantiene un gran nivel competitivo al conquistar la tradicional prueba de la Milla Universitaria e imponer un nuevo récord para la competencia.

Chaves, quien es oriunda de Monteverde, logró un registro de 4 minutos y 58 segundos (4:58), con lo que batió la marca que había impuesto Gabriela Traña en 2004, de 5 minutos y 2 segundos (5:02).

María Nellys, además, fue la primera mujer, en 46 ediciones, en bajar de los 5 minutos en la competencia que se realiza todos los años en los alrededores de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante el ingreso a clases.

“Como siempre, la milla a uno lo sorprende por lo dura que es, a pesar de estar entrenando. Sin embargo, estoy muy feliz y agradecida con Dios, con mi entrenador Ariel Barrantes y con mi familia, que siempre está pendiente”, manifestó Chaves a Johnny Hernández, de la página Panorama Atlético.

María Nellys Chaves fue felicitada por Gabriela Traña. Gaby tenía el récord de 5:02, mientras Chaves triunfó con un crono de 4:58. Fotografia: Mario Castillo (La Nación/Fotógrafo: Mario Castillo)

La atleta, quien el año pasado también había sido la ganadora con un crono de 5:18, desde el arranque impuso sus condiciones, pues su objetivo era establecer una nueva marca en la competencia.

Al final de la prueba, María Nellys ingresó en el primer lugar, seguida por Valeria Leitón con 5:36 y Loriana Villalobos con 5:50.

“Se logró el objetivo que teníamos para esta milla. Esperando que para la próxima se pueda correr mejor, le quiero dedicar esta carrera al pueblo de Monteverde, porque soy de allá, pero también a las personas que me apoyan donde vivo”, manifestó Chaves.

Para María Nellys, este es el tercer récord que le arrebata a la atleta olímpica Gabriela Traña.

El pasado 31 de diciembre, en la distancia de 10,4 kilómetros de la Carrera San Silvestre, Chaves logró un registro de 38:13, superando los 38:46 conseguidos por Traña quince años atrás.

Francisco Brenes Salas ganó la Milla Universitaria en la edición del 2026, con un tiemo de 4:22. Fotografía: Mario Castillo (La Nación/Fotógrafo: Mario Castillo)

Mientras tanto, el pasado 16 de enero, en los Juegos Nacionales de Limón 2026, la atleta estableció una marca de 10 minutos, 48 segundos y 94 centésimas (10:48.94), dejando atrás el registro impuesto por Gabriela Traña, quien en 2006 había establecido un tiempo de 10:59.80 en Puerto Rico.

Por su parte, en la Milla Universitaria, pero en la rama masculina, el primer puesto fue para Francisco Brenes con 4:22, seguido por Roberto Carrizales con 4:27 y Jordy Méndez con 4:31.

En varones, el récord de la prueba lo mantiene desde 1982 William Todd, con 4:12.