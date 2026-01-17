Puro Deporte

Atleta oriunda de Monteverde rompe récord nacional que tenía 20 años en poder de Gabriela Traña

En su despedida de los Juegos Nacionales, la atleta María Nelis Chaves fue protagonista en la categoría Sub-23

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 María Nelis Chaves Madrigal Medalla de oro y récord nacional en los 3000 metros con obstáculos 16 de enero del 2026 Cortesía: Fecoa
María Nelis Chaves fue la atleta más destacada en las pruebas pedestres, en el 2025. Con los Juegos Nacionales Limón 2026, arrancó su temporada. (La Nación/Cortesía: Fecoa)







