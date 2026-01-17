Atleta oriunda de Monteverde rompe récord nacional que tenía 20 años en poder de Gabriela Traña

María Nelis Chaves fue la atleta más destacada en las pruebas pedestres, en el 2025. Con los Juegos Nacionales Limón 2026, arrancó su temporada.

En 2018, la atleta María Nelis Chaves Madrigal llegó a sus primeros Juegos Nacionales como la única representante de su natal Monteverde.

Con poca experiencia, nerviosa y compitiendo por primera vez en el Estadio Nacional (hoy INS Estadio), logró ganar la presea de oro en la prueba de los 1.200 metros planos, rompiendo en llanto al ingresar a la meta por la emoción.

Ocho años después, con mayor madurez y experiencia, María Nelis compitió por última ocasión en las justas nacionales, esta vez en la pista del Polideportivo de Siquirres, donde impuso un nuevo récord nacional en la categoría mayor y ganó la medalla de oro en representación de Tilarán.

La atleta, quien durante el 2025 ganó la Carrera Sol y Arena, se coronó campeona nacional de los 5.000 metros planos, triunfó en la Milla Universitaria de la UCR y se dejó la Clásica San Silvestre, superó en los Juegos un registro impuesto por la atleta Gabriela Traña hace 20 años.

María Nelis, quien compitió en la categoría Sub-23 en las justas de Limón 2026, se dejó el primer lugar en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos.

La atleta estableció una marca de 10 minutos, 48 segundos y 94 centésimas (10:48.94), dejando atrás el registro impuesto por Gabriela Traña Trigueros, quien en 2006 había establecido una marca de 10:59.80 en Puerto Rico.

“La verdad estoy muy agradecida con Dios por permitirme alcanzar este logro, de superar una marca de una atleta que es todo un hito en el deporte nacional y, de esa forma, hacer historia”, expresó con humildad Chaves, al encargado de prensa de la Fecoa, Hugo Quesada.

María Nelis Chaves destaca por su fuerza y determinación, en cada una de las competencias en las cuales compite. (La Nación/Cortesía: Fecoa)

Esta fue la segunda marca en la que la oriunda de Monteverde superó este año a Traña, quien participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012.

El pasado 31 de diciembre, en la distancia de los 10,4 kilómetros de la Carrera San Silvestre, Chaves logró un registro de 38:13, superando los 38:46 conseguidos por Traña quince años atrás.

En la prueba de los 3.000 metros con obstáculos, realizada el pasado jueves en los Juegos Nacionales, Chaves superó a Loriana Villalobos Quirós, de Puriscal (12:27.26), y a Kembry Gong Feng, de Cartago (13:00.02), quienes se dejaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

María Nelis, quien ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 en los 5.000 metros planos, volvió a subirse a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en esa misma prueba, para así tener una despedida dorada, ocho años después de su primera participación.