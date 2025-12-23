Gerson Torres todavía está dolido y envía un mensaje a la afición de Saprissa

El dolor por la derrota y por no alcanzar el título del Apertura 2025 sigue presente entre los integrantes del Deportivo Saprissa. Al menos así lo dejó de manifiesto Gerson Torres.

El extremo, quien tuvo un semestre complicado debido a las lesiones, aprovechó sus redes sociales para escribir un mensaje a los aficionados morados.

En su cuenta de Facebook, Gerson agradeció el respaldo y le hizo una promesa a los saprissistas.

“Este año asumí uno de los retos más importantes de mi carrera profesional y quiero agradecerles de corazón por el apoyo incondicional que me brindaron en todo momento. No ha sido un camino fácil; las lesiones estuvieron presentes, pero siempre sentí su respaldo y su confianza, y eso me dio fuerza para seguir aportando dentro y fuera de la cancha”, destacó Gerson.

Torres añadió que hicieron todo lo posible por obtener el cetro y señaló que volverá a intentarlo.

“Duele no haberles podido dar el nuevo título que todos queremos, pero sepan que seguiré trabajando con el mismo compromiso y respeto por esta camiseta y por ustedes. Gracias, afición morada”, se despidió Gerson.

Gerson Torres llegó a Saprissa en diciembre del año pasado y le queda un año de contrato. En el certamen jugó 1.038 minutos y anotó tres goles. Fue titular en la final ante la Liga: en el primer compromiso actuó 86 minutos y 75 en el segundo encuentro.

Gerson Torres, extremo del Deportivo Saprissa llegó en el 2024 al equipo y le queda un año de contrato. (Jose Cordero/José Cordero)

