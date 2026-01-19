Gerson Torres no descarta despedirse de Saprissa para una nueva aventura fuera del país

Gerson Torres, extremo del Deportivo Saprissa, analiza alistar maletas y despedirse del cuadro morado.

Hace una semana, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, se refirió al tema y dijo que Gerson tiene la espinita de volver a jugar en el exterior.

“Estuvo en México y no quedó satisfecho con lo que pasó allá, y cree, con justa razón, que quiere buscar la oportunidad de jugar en el extranjero”, aclaró Lonis.

El sábado pasado, antes de que iniciara el partido que Saprissa disputó contra Herediano en el estadio Carlos Alvarado, Gerson confirmó que está a la espera de hacer maletas.

“No hay nada definido. Mi representante está trabajando en eso y Erick (Lonis) me ayuda a poder salir, y eso se agradece siempre”, dijo Gerson en entrevista con FUTV.

Torres no tiene duda de que, en caso de surgir una posibilidad fuera de nuestras fronteras, la tomará.

“Estoy en Saprissa y debo mentalizarme en hacer las cosas bien. Desde que llegué no he tenido la posibilidad de ser campeón, y esa es la meta. La verdad, no me quiero ir sin levantar un título”, destacó Gerson Torres.

En los dos partidos que ha disputado Saprissa, Gerson jugó 112 minutos: 45 ante Puntarenas y 67 contra Herediano.

“Estamos a la espera de que su representante y el mismo Gerson nos indiquen algo, pero está en nuestra planilla. Contamos con él y creemos que va a tener un mejor año que el pasado”, opinó Erick Lonis.

Gerson Torres ha tenido participación en los dos partidos que disputó Saprissa. Aquí en la primera fecha contra Puntarenas. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Gerson llegó a Saprissa a finales de diciembre del año antepasado y firmó por dos años; le queda contrato con los morados hasta el 31 de diciembre de este año.

Torres nació el 29 de agosto de 1997 y debutó el 22 de abril de 2015 con Belén FC. En el fútbol nacional también jugó con Herediano. A nivel internacional tuvo un paso por el fútbol mexicano con Necaxa y América.

Con la Selección Nacional formó parte de la eliminatoria rumbo a Catar 2022 y posteriormente integró el equipo que disputó dicha Copa del Mundo.

