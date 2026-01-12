Erick Lonis aclara la situación de Gerson Torres en Saprissa: ¿Se marcha del equipo?

A Gerson Torres le queda un año de contrato con el Deportivo Saprissa, pero en redes sociales corre el rumor de que busca marcharse, que el extremo incluso regresaría a Herediano.

Otros apuntan que no está contento y que pidió que lo dejen en libertad, pues busca otros rumbos.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, atendió a los medios de comunicación durante la presentación de los nuevos refuerzos: el nicaragüense Bancy Hernández, el panameño Tomás Rodríguez y el arquero Minor Álvarez. También regresa el cubano Luis Paradela, pero no estuvo en la actividad, según explicó Lonis, porque se estaba cambiando de casa.

Lonis atendió diversas consultas, y una de ellas fue la de La Nación, sobre la realidad de Gerson Torres: ¿Se marcha o no del equipo?

“Pasa una cosa: si yo tuviera que estar desmintiendo todo lo que sale o todo lo que ustedes leen —porque entiendo que las redes sociales son una forma importante de comunicación—, tendría que desmentir todos los días”, dijo Lonis.

El dirigente morado fue directo y habló del caso de Gerson y de si una opción es que regrese a Herediano.

“Lo que pasa con Gerson es muy sencillo: nosotros estamos muy contentos con él. Es un buen muchacho y Vladimir está contento con él. Tiene una cosa que todos los equipos del mundo buscan ahora, que es el uno contra uno. Sin embargo, tanto su agente como Gerson tienen la espinita de ir al fútbol internacional otra vez. Estuvo en México y no quedó satisfecho con lo que pasó allá, y cree, con justa razón, que quiere buscar la oportunidad de jugar en el extranjero”, aclaró Lonis.

Erick añadió que, en caso de que se le presente la oportunidad de volver al exterior, el club le pondrá atención al tema.

“Nosotros le dijimos: ‘Mirá, Gerson, Vladimir no está muy contento (si le sale la opción en el exterior), pero entendemos que tenés un sueño. Si es para afuera y llega una buena propuesta, nos lo hacés saber y lo analizamos’. Estamos a la espera de que su representante y el mismo Gerson nos indiquen algo, pero está en nuestra planilla, contamos con él y creemos que va a tener un mejor año que el pasado. Tuvo algunas lesiones y está muy motivado, con un equipo que lo va a respaldar más, con mayor poder ofensivo, y eso le va a venir bien”, destacó Lonis.

El Deportivo Saprissa cuenta con Gerson Torres, así lo expresó Erick Lonis, quien añadió que en caso de una oferta del exterior, analizarían el tema. (Rafael Pacheco Granados)

Erick añadió estar contento con la planilla, con las incorporaciones y con los ascensos que tendrán desde las ligas menores.

“Creemos que tenemos un equipo equilibrado. Hemos buscado algunas cosas que el cuerpo técnico quería y nos sentimos satisfechos con eso”, mencionó Lonis.

Saprissa debuta este martes 13 de enero en el campeonato, en un juego como local a las 8 p.m. contra Puntarenas, y para Lonis el torneo pinta bien.

“Yo lo veo bonito, interesante. Una de las cosas que ha cambiado mucho desde que me retiré hasta hoy es que hemos encontrado que la noticia complicada, la mentira y la confrontación permanente nos han quitado atención en el fútbol. Por ejemplo, para mí, en los 90 Minutos por la Vida, no recuerdo una edición con más talento joven que esta, y poca gente lo mencionó. Porteros buenos en Herediano, jóvenes y buenos en Saprissa y en la Liga, en los tres equipos. Futbolistas veloces del mediocampo hacia adelante en todos los clubes, un defensa de dos metros que sabe jugar en el medio como Matías Cordero… Ahí se demostró que es injusto cuando se dice que no se trabaja en ligas menores. Tendremos un torneo con muchos jugadores en los que fijarse, y eso es bueno”, opinó Lonis.

