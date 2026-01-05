Germán Chavarría, a sus 67 años, disfrutó cada segundo en cancha como en los viejos tiempos

Germán Chavarría fue parte de los 90 Minutos por la Vida.

Los goles brillan por su ausencia, pero Cartaginés se las ingenia para liderar la cuadrangular 90 Minutos por la Vida. El partido entre brumosos y Herediano significó el tercer 0-0 en tiempo regular. Y fue en este partido en el que Germán Chavarría jugó con la camisa rojiamarilla.

El exmundialista de Italia 90 calentó con mucho esmero, ilusionado, porque jugaría en el Estadio Nacional, a sus 67 años. La leyenda estuvo en cancha y disfrutó cada segundo.

Él salió del campo y el partido era de corte discreto, enfilándose a los shoot-outs. Ahí, los brumosos fueron mejores que el Team, que por cierto, el equipo de José Giacone en esta edición no convirtió ninguno de los tres.

La definición de ese punto extra para Cartaginés ante Herediano llegó de esta manera:

- Allan Cruz falló con su remate.

- Nicolás Vargas anotó.

- Joshua Navarro tiró y el arquero Christopher Moya le detuvo la ejecución.

- José Andrés Rodríguez tiró y falló.

- Jurguens Montenegro remató afuera.

El partido entre Cartaginés y Herediano resultó el más discreto de esta cuadrangular, pero también fue el pulso que le dio un punto adicional a los blanquiazules.

A falta del clásico entre Saprissa y Alajuelense, Cartaginés registra cuatro puntos, la “S” tiene 2, la Liga 1 y Herediano 1.

Después de este encuentro sigue un juego de pólvora y un show musical a cargo de Los Ajenos.

Alineación de Cartaginés

Darien Hidalgo, Emmanuel Brenes, Bernald Alfaro, Diego Mesén, Marcelo Pereira, Nicolás Vargas, Geancarlo Castro, José Rodríguez, Diego González, Dariel Castrillo y Saúl Chavarría.

Alineación de Herediano

Aarón Cruz, Germán Chavarría, Allan Cruz, Gabriel Sibaja, Darril Araya, Aarón Murillo, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Joshua Navarro y Jurguens Montenegro.