Puro Deporte

Germán Chavarría, a sus 67 años, disfrutó cada segundo en cancha como en los viejos tiempos

Germán Chavarría jugó en el partido entre Cartaginés y Herediano en los 90 Minutos por la Vida

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
90 Minutos por la Vida, 2026
Germán Chavarría fue parte de los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésHerediano90 Minutos por la VidaCartaginés vs. Herediano
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.