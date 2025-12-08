Gerente de Liberia le responde a Jafet Soto, quien amenazó con llevarlo a los Tribunales

El gerente deportivo del Herediano, Hancer Zúñiga, aseguró que cada quien defiende a su equipo como puede.

El gerente deportivo del Municipal Liberia, Hancer Zúñiga, le respondió al técnico y presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, quien amenazó con llevarlo a los Tribunales de Justicia.

El funcionario del cuadro liberiano, en declaraciones previas a Canal 7 esta semana, arremetió contra Soto luego de que el Consejo Director de la Unafut rechazara el recurso de apelación y revocatoria que interpuso el club. Esto se dio tras la decisión del Comité de Competición de desestimar el reclamo de puntos del partido que disputaron contra Saprissa el 30 de noviembre por una supuesta alineación indebida.

“El presidente de la Federación (Osael Maroto) es un títere de Jafet Soto. Jafet maneja el fútbol nacional, al igual que al presidente de la Unafut (José Carlos Loaiza)”, manifestó Zúñiga en la entrevista.

Por su parte, Jafet, tras el juego en que el Herediano derrotó 1-3 al Pérez Zeledón en el cierre de la primera fase del Torneo Apertura 2025, dio a conocer que tomaría medidas legales contra el liberiano.

“¿Para qué me voy a desgastar con eso? Creo que hay que sentar un precedente con este muchacho, que no lo conozco, ni siquiera le he dado la mano en mi vida. Pero va a conocer a mis abogados, porque tendrá que ir a un tribunal a demostrar que yo hago eso. Las declaraciones de él son públicas y tendrá que llegar a un tribunal a probar que todo lo que dijo es verdad”.

El gerente deportivo pampero, luego del empate del Municipal Liberia ante el Cartaginés (0-0), que clasificó a los guanacastecos a las semifinales, conversó en zona mixta con distintos medios de comunicación y le respondió a Soto.

“Cada quien defiende a su club. Si Jafet dice que no lo ha hecho… todos lo sabemos. Cada quien se defiende como quiera. Jafet es un gran directivo, es una gran persona. En su momento, cada quien defiende lo que tenga que defender”, señaló Zúñiga a los medios, entre ellos Tigo Sports.

Posteriormente, el gerente agregó: “Él maneja muy bien el fútbol de Costa Rica. Lo dije. Todos sabemos que maneja muy bien el fútbol de Costa Rica, maneja muy bien su club, y eso es todo. Como lo tomen…”.