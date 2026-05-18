Puro Deporte

Gerald Drummond registra buenas sensaciones en el arranque de su temporada

El vallista Gerald Drummond compitió el fin de semana en Tokio, Japón, como parte de su temporada internacional

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Por Juan Diego Villarreal
Gerald Drummond 400 metros con vallas Mundial de Atletismo e Tokio, 2025 17 de setiembre del 2025 Fotografía: Luis Diego Gómez
Gerald Drummond logró su mejor marca personal de la temporada en los 400 metros vallas, en el Grand Prix de Tokio, Japón. (La Nación/Fotografía: Luis Diego Gómez)







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Gerald Drummond400 metros vallasGrand Prix de Tokio, Japón 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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