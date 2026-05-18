Gerald Drummond registra buenas sensaciones en el arranque de su temporada

Gerald Drummond logró su mejor marca personal de la temporada en los 400 metros vallas, en el Grand Prix de Tokio, Japón.

El vallista costarricense Gerald Drummond Hernández continúa mostrando un sólido inicio de temporada tras mejorar este domingo su mejor registro del año en los 400 metros con vallas durante el Grand Prix de Tokio, Japón.

El nacional finalizó en la sexta posición del evento internacional en territorio nipón, al detener el cronómetro en 49 segundos y 12 centésimas (49.12), estableciendo así su mejor marca de la temporada 2026.

Drummond venía de registrar 49.39 el pasado 20 de abril durante el Tom Jones Memorial Invitational, disputado en el James G. Pressly Stadium de la University of Florida, en Estados Unidos, resultado que en aquel momento le permitió ocupar la tercera posición del certamen.

El vencedor de la prueba fue Ismail Nezir, de Turquía, con 48.25, seguido por los japoneses Kaito Tsutsue, con 48.65, y Kazuki Kurokawa, con 48.86.

De acuerdo con un comunicado de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), el atleta costarricense continúa afinando detalles de cara a las principales competencias internacionales de la temporada.

“Estoy muy contento porque ha sido mi segunda mejor apertura de temporada, muy parecida a la de 2024, que fue mi mejor año competitivo, así que tengo muchas expectativas para este año. Vamos paso a paso, pero lo importante es que vamos bien”, expresó Drummond, atleta del equipo Coopenae-Wink.

El calendario competitivo de Drummond tiene como principal objetivo de la temporada su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en República Dominicana entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

Gerald Drummond representó a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, así como el último Mundial de Atletismo de Tokio 2025, donde logró ubicarse en el puesto 21 en la prueba de los 400 metros vallas