Gabriela Traña busca brindar herramientas a los maratonistas para una mejor preparación

Gabriela Traña comentó que el congreso no es solo para entrenadores y atletas élite, sino también para todos los deportistas que compiten en maratones.

La experimentada atleta olímpica Gabriela Traña Trigueros busca concientizar a los atletas nacionales para que puedan correr una maratón sin lastimarse ni agredir su cuerpo, sino, por el contrario, mejorar su salud y calidad de vida.

Bajo el lema “La Maratón te cambia la vida”, la atleta y nutricionista organiza un evento donde expertos como médicos, entrenadores y atletas podrán exponer a los corredores la mejor manera de prepararse para disputar una prueba de 42 kilómetros.

El simposio, primero en el país, se realizará el 19 y 20 de setiembre de este año, en un horario de 8 a. m. a 6 p. m., en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana.

“Hemos notado que hay un crecimiento exponencial y cada vez hay más atletas corriendo, por lo que se necesita más información en todos los aspectos. La intención es combinar ciencia, tecnología y bienestar. Hay demasiada gente corriendo de manera muy empírica y creo que ocupamos una mayor profesionalización”, explicó Traña.

De acuerdo con la atleta, la idea es educar tanto a corredores como a entrenadores para que puedan competir de una forma responsable, sin exponer su salud, por lo que es necesario contar con elementos científicos y técnicos para ser un corredor responsable consigo mismo.

“Es claro que, sin una guía responsable para entrenar, se expone la salud y pueden existir secuelas a nivel metabólico, como problemas cardíacos o lesiones en rodillas, tobillos y caderas. Muchos se enfocan solo en correr y no en recuperarse, por lo que los ortopedistas diagnostican lesiones por fatiga y sobreentrenamiento”, añadió Traña.

En el foro se espera contar con la experiencia de exmaratonistas y dirigentes como Guillermo Sáenz y Víctor López, quienes al mismo tiempo son empresarios.

“Deseamos conectar a la comunidad de corredores, conocer sus experiencias y testimonios. No es un seminario solo para atletas élite, sino para todos aquellos que deseen ser mejores, poder retroalimentarnos e incluso valorar la posibilidad de organizar una asociación de maratonistas para mejorar en todos los aspectos”, comentó Traña.

Gabriela también desea que aquellos atletas que han iniciado en el mundo de la maratón, y que ya se han realizado profesionalmente en distintos campos, puedan entrenarse y prepararse de la manera más adecuada.

“Hoy en día hay profesionales que trabajan o madres que deben atender su empresa, sus hijos y entrenar, que empiezan a correr maratones y desean hacer kilometrajes como los corredores élite, y eso no es correcto. Queremos llegar a ellos y mostrarles que correr maratón es un estilo de vida”, sentenció Traña.

En los próximos días se habilitarán las inscripciones a través de la página congresomaratoncr.com, ahí también se anunciarán detalles como el costo y los beneficios adicionales para los participantes.