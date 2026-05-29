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Gabriela Traña busca brindar herramientas a los maratonistas para una mejor preparación

La atleta olímpica Gabriela Traña organiza un congreso con el objetivo de contar con maratonistas mejor preparados en el país

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Por Juan Diego Villarreal
Gabriela Traña Congreso La Maratón de Cambia la vida 29 de mayo del 2026 Cortesía: Gabriela Traña
Gabriela Traña comentó que el congreso no es solo para entrenadores y atletas élite, sino también para todos los deportistas que compiten en maratones. (Cortesía: Gabriela Traña/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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