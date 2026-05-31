Gabriela Jiménez viaja al Mundial 2026 con Teletica y cumple su gran sueño: ‘He llorado como nunca’

Gaby Jiménez siempre soñó con cubrir el máximo evento futbolístico y ya va camino al Mundial 2026. Fotografía: Félix Hernández, IG Gabriela Jiménez

Justo en el Día Nacional del Periodista, Gabriela Jiménez cumple uno de sus grandes sueños de toda la vida. La reportera de Teletica publicó en su cuenta de Instagram que llegó el momento de viajar al Mundial 2026. Su destino es Miami, aunque también le corresponderá trasladarse a Atlanta.

Unas horas antes, en el perfil del programa Siete Estrellas de esa misma red social colgaron el video del momento en el que la despidieron en vivo en ese espacio.

“Me van a hacer mucha falta”, expresó Gabriela Jiménez, quien también lanzó una confesión al aire.

“He llorado como nunca, es un tema sensible y de verdad que sí lloro porque para mí es todo un sueño y estoy muy ansiosa, con muchas ganas de vivir el momento, y de verdad muy agradecida con el canal por darme la oportunidad”, apuntó Gaby.

Ella piensa en todo lo que ha pasado desde que tomó la decisión de ser periodista y trabajar en lo que le gusta. Hoy se siente plenamente convencida de que el esfuerzo da sus frutos y que todo ha valido la pena.

Gabriela Jiménez llegó a Estados Unidos y ya retiró su acreditación para cubrir el Mundial 2026. (Instagram Gabriela Jiménez/Instagram)

“Ahora a disfrutar, a trabajar mucho, con mucha responsabilidad también porque sé lo que significa, pero sí estoy demasiado feliz”, expresó la comunicadora, quien incursionó en la cobertura de la farándula con Siete Estrellas, sin dejar de lado su faceta como periodista deportiva.

La Revista Mundialista de Teletica saldrá al aire este lunes 1.° de junio y contará con personal propio en diferentes puntos de Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Ese espacio sería diario y culminará cuando se corone al campeón de la Copa del Mundo. Además, el programa tendrá horarios variados.

De lunes a viernes se verá de 9 p. m. a 10:30 p. m.; los sábados será de 8 p. m. a 9:30 p. m. y los domingos se transmitirá de 7 p. m. a 8:30 p. m.

Este sábado no solo viajó Gabriela Jiménez, sino que también lo hicieron todos los enviados especiales de Teletica para el Mundial 2026.

Gustavo López, Josué Quesada y Mauricio Astorga (Morgan) se encontrarán en Nueva York, Boston, Filadelfia y Nueva Jersey; mientras que Eduardo Castillo estará en Dallas, Houston y Kansas City.