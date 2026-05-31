Puro Deporte

Gabriela Jiménez viaja al Mundial 2026 con Teletica y cumple su gran sueño: ‘He llorado como nunca’

Enviados especiales de Teletica alzan vuelo rumbo al Mundial 2026. La ‘Revista Mundialista’ se estrenará este primero de junio

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Por Fanny Tayver Marín
Gaby Jiménez
Gaby Jiménez siempre soñó con cubrir el máximo evento futbolístico y ya va camino al Mundial 2026. Fotografía: Félix Hernández, IG Gabriela Jiménez (Instagram /Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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