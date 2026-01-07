Futbolista se despide de Alajuelense: ‘Acá nací, crecí y maduré’

Johnny Álvarez comprendió que era el momento de buscar otro rumbo en busca de regularidad bajo los tres palos. Ese fue el motivo por el que decidió poner fin a su etapa en la Liga Deportiva Alajuelense.

El arquero, quien se formó en el semillero rojinegro, emprende en este 2026 un nuevo desafío profesional en Sporting, bajo la dirección técnica de Andrés Carevic.

Pero antes de vestirse de manera oficial con el uniforme albinegro, el guardameta decidió despedirse públicamente de Alajuelense con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

Johnny Álvarez repasó lo que significó crecer en el equipo de sus amores, destacando la satisfacción de haber cumplido el sueño que tenía desde su infancia y que lo culminó siendo parte de la 30 y la 31; así como con el tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Desde niño soñé con vestir estos colores y gracias a Dios lo pude lograr. Tuve la dicha de ser campeón en cada una de las categorías que jugué, desde la U-11 hasta la Primera División y es imposible describir el sentimiento que eso genera”, expresó Johnny Álvarez.

En su despedida, hizo hincapié en que la institución rojinegra fue su hogar y su principal escuela de vida, agradeciendo tanto a la afición como a los compañeros y personal con los que convivió durante estos años.

“Acá nací, crecí y maduré como futbolista y como persona; fueron 15 años llenos de experiencias hermosas y de mucha gente linda con la que compartí en todo este tiempo. Nuevamente muchas gracias por todo. Nos vemos en el camino”, apuntó el arquero de 25 años.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.