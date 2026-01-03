Puro Deporte

Alajuelense anuncia la salida de uno de sus porteros que estaba en el club ‘desde niño’

Liga Deportiva Alajuelense continúa confirmando sus movimientos y el más reciente involucra a un portero

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Con este mensaje, Liga Deportiva Alajuelense le dijo adiós al guardameta Johnny Álvarez.
Con este mensaje, Liga Deportiva Alajuelense le dijo adiós al guardameta Johnny Álvarez. (Facebook Alajuelense/Facebook Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Deportiva AlajuelenseJohnny ÁlvarezSporting FCTorneo Clausura 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.