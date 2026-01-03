Alajuelense anuncia la salida de uno de sus porteros que estaba en el club ‘desde niño’

En un movimiento que se veía venir desde finales del pasado Torneo de Apertura 2025, Liga Deportiva Alajuelense confirmó la salida de uno de sus guardametas.

Se trata de Johnny Álvarez, quien venía fungiendo como tercer arquero del club. Con 25 años, el propio jugador manifestó su interés de jugar, y comprendió que en el cuadro campeón nacional no iba a recibir mucha oportunidad.

Álvarez hacía fila detrás del uruguayo Washington Ortega, un consolidado en la portería que ya se ganó también el cariño de los aficionados.

Por su parte, en segundo lugar está Bayron Mora, quien surgió en las últimas semanas del año pasado como gran figura ante la lesión de Ortega. Con 22 años, Mora fue estelar en la final de la Copa Centroamericana frente al Olimpia y la final contra Saprissa, donde respondió con creces.

Ante esto, y en una posición de la cancha donde hay menos posibilidades de rotar, Álvarez prefirió buscar otros horizontes.

“¡Muchas gracias Johnny! Por vestir y defender esta camiseta desde niño. Te deseamos el mayor en los éxitos en lo que venga", indica una publicación del cuadro rojinegro de este sábado 3 de enero.

Según trascendió, Álvarez de una vez tiene asegurado seguir en Primera División, pues pasará a Sporting FC.