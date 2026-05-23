Puro Deporte

Futbolista renuncia a jugar el Mundial 2026 con Haití por una razón sorprendente

Conozca el caso de Odsonne Édouard, un jugador estrella de la liga francesa, hijo de padres haitianos y su motivo para decirle no al Mundial 2026

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Por O Globo / Brasil / GDA y Fanny Tayver Marín
Odsonne Édouard prefirió ser honesto con el fútbol y darle su lugar a los jugadores que lograron con Haití la clasificación al Mundial 2026.
Odsonne Édouard prefirió ser honesto con el fútbol y darle su lugar a los jugadores que lograron con Haití la clasificación al Mundial 2026. (IBRAHIM EZZAT/NurPhoto via AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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