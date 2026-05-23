Futbolista renuncia a jugar el Mundial 2026 con Haití por una razón sorprendente

Odsonne Édouard prefirió ser honesto con el fútbol y darle su lugar a los jugadores que lograron con Haití la clasificación al Mundial 2026.

Haití no se conforma con su histórico regreso a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, sino que quiere lograr algo importante en el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Para eso, puso en marcha su plan de reclutamiento para reforzar la plantilla, con el único y firme propósito de llevar a lo mejor de lo mejor.

Sin embargo, su principal objetivo que tiene nombre y apellidos ha dejado una lección de honestidad y códigos futbolísticos que hasta podría considerarse la primera acción de Fair Play antes de que empiece la gran fiesta en Norteamérica.

La Federación Haitiana de Fútbol apuntó a lo alto e inició negociaciones con Odsonne Édouard, el destacado delantero del Lens de la liga francesa, con la firme intención de naturalizarlo para llevarlo al Mundial 2026.

Nacido en la Guayana Francesa y criado en el país galo, el atacante es elegible para representar a los caribeños gracias a su ascendencia haitiana.

A pesar del ambicioso proyecto y que cualquiera pensaría que se trata de una oportunidad irrechazable, el propio jugador decidió dar un paso al costado por una cuestión de principios.

Odsonne Édouard es hijo de haitianos y figura destacada de la liga francesa, con 12 goles, lo que lo convirtió en el cuarto máximo goleador de la edición anterior, jugando para el Lens.

El delantero declaró que cedió su puesto “para no quitarle el lugar a alguien que luchó por clasificarse”.

“No sentía que tuviera derecho a jugar en este Mundial porque los jugadores lucharon muchísimo para clasificarse, y no iba a aparecer en el último minuto solo para aprovecharme. Tengo que ganármelo”, declaró Édouard.

Además de él, Gorby Jean-Baptiste, de Braga, es otro objetivo de la Federación de Haití.

A sus 28 años, Édouard ya ha jugado en el PSG, Toulouse, Celtic, Crystal Palace, Leicester y Lens. Con la selección francesa, brilló en las categorías inferiores y ganó el Campeonato Europeo Sub-17 de 2015, siendo el máximo goleador y el mejor jugador del torneo.

Tras una exitosa etapa en el Celtic, ha marcado muchos goles para el Lens. En el último campeonato francés anotó 12 tantos y se convirtió en el cuarto máximo goleador de la temporada.

Haití se encuentra en el grupo C del Mundial 2026 y su estreno será el 13 de junio contra Escocia; seis días después se enfrentará contra Brasil y el 24 de junio actuará frente a Marruecos.