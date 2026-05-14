Futbolista que acaba de quedar libre llega de incógnito a la ‘Cueva’ y levanta sospechas

La presencia en la final de un futbolista que no es de Saprissa ni de Herediano resultó muy llamativa en el Estadio Ricardo Saprissa.

No forma parte de Saprissa ni de Herediano, al menos de momento. De hecho, este miércoles 13 de mayo fue anunciado de manera oficial como una de las salidas del Municipal Liberia, en este periodo de movimientos en todos los clubes.

Llegó de incógnito al Estadio Ricardo Saprissa para ver el primer round de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026 y estuvo muy cerca de uno de los dos equipos.

Se trata del exmundialista Waylon Francis, quien andaba vestido de civil. Y se encontraba en la Avenida Ricardo Saprissa, como se llama ese sector de camerinos y zona mixta en la “Cueva”.

Pocas personas tenían acceso para presenciar lo que ocurría ahí. De hecho, solo unos cuantos integrantes de los medios de comunicación con derechos de transmisión tienen autorización para permanecer en ese sector.

Uno de ellos fue el periodista de Columbia, Anthony Porras, quien dijo al aire en la previa del juego que ahí se encontraba Waylon Francis.

La Nación le consultó al periodista que en qué parte específica estaba el lateral y detalló que el futbolista se encontraba con Jafet Soto y Roberto Carpio, a un costado de la puerta del camerino de Herediano.

También dijo que daba la impresión de que sostenían una conversación muy amena, con sonrisas incluidas, que iban y venían.

La fotografía de lo que pasaba ahí en ese instante, descrita por Anthony Porras, sin duda que levanta las sospechas de que Waylon Francis podría ser una de las opciones que contempla el Team.

De momento, los rojiamarillos solo han confirmado que Shawn Johnson regresa al equipo tras culminar su préstamo con Liberia.

Y Aquil Alí le confirmó a La Nación hace unas semanas que Aarón Suárez y Fernando Lesme ya son fichas de Herediano.