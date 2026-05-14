Puro Deporte

Futbolista que acaba de quedar libre llega de incógnito a la ‘Cueva’ y levanta sospechas

Un jugador que no pertenece a Saprissa ni a Herediano en este momento se vio muy cerca de uno de los equipos en el primer partido de la final

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Saprissa vs. Herediano
La presencia en la final de un futbolista que no es de Saprissa ni de Herediano resultó muy llamativa en el Estadio Ricardo Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTej/Saprissa vs. Herediano)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clausura 2026HeredianoSaprissaFinal Clausura 2026Waylon Francis
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.