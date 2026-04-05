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Futbolista pidió matrimonio… y tres días después todo acabó: Derrikson Quirós habla de su ruptura

El futbolista costarricense Derrikson Quirós se refirió desde Guatemala a una vivencia personal difícil y que fue muy mediática hace unas semanas

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Por Fanny Tayver Marín
Derrikson Quirós
Derrikson Quirós contó que cuando entregó el anillo estaba muy seguro de lo que quería. Luego se enteró de algo que él no sabía. (instagram )







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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