Futbolista pidió matrimonio… y tres días después todo acabó: Derrikson Quirós habla de su ruptura

Derrikson Quirós contó que cuando entregó el anillo estaba muy seguro de lo que quería. Luego se enteró de algo que él no sabía.

Derrikson Quirós concedió una extensa entrevista en el programa Únicamente Fútbol del periodista Maynor Solano. En ese espacio, el jugador costarricense que milita en el Xelajú de Guatemala no solo habló de su carrera y su vivencia como legionario, sino de una situación personal que dio mucho de qué hablar.

Se trata del futbolista de 34 años que delante de todos, después de un partido, le pidió matrimonio a quien era su novia, el pasado 15 de febrero, pero que tres días después anunció su ruptura.

Con naturalidad y mucha madurez, el jugador que tiene como mejor amigo a Rashir Parkins y que es primo de Kenyel Michel, se refirió por primera vez a esa situación complicada en la que le tocó cerrar un capítulo con la mujer que él pensaba que sería su compañera para toda la vida.

“Ese día estaba en el camerino, tenía partido contra Malacateco, en Malacateco y ella estaba en mi casa y yo veo que mi teléfono empieza a sonar antes de la activación (calentamiento), empiezo a revisar y ahí fue donde surgió todo.

”Donde me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, sin yo estar enterado de nada durante mucho tiempo. Entonces, me di cuenta y ahí me cerré”, relató Derrikson Quirós en la conversación con Maynor Solano.

Iba de titular en ese partido y pensó que tenía que dejar el teléfono ahí para que no lo afectara en su trabajo.

“Terminamos el partido y llegamos acá, porque es largo, me senté, hablé con ella y le dije que mejor no iba a seguir con lo que iba a pasar y que yo necesitaba estar solo, porque me podía afectar mucho más si hubiese seguido.

”Creo que tomamos la madurez de hablar y quedar en que hasta ahí iba a llegar. Pasó y a los dos días yo sabía que se iba a filtrar, porque me lo habían dicho”, citó.

Ahí fue donde el futbolista tico optó por escribir una nota y colgarla en su cuenta de Instagram. Ahí pedía que respetaran su privacidad y que no iba a comentar nada de lo que pasó y que seguiría con su carrera.

“La verdad lo supe manejar con madurez y de la mejor forma”, comentó Derrikson Quirós. Además, reveló que en ese momento no se apartó de las redes sociales, sino que trató de continuar con su vida normal.

Pensaba que estaba en un buen momento futbolístico y asegura que decidió manejarlo a su manera.

“Otras personas se hubieran apartado del todo, se hubieran desaparecido. Yo hice la publicación, siguieron los partidos. De hecho, al partido que seguía anoté un golazo y me inspiró más, pero la verdad sí no leía comentarios. Me daba igual, algún comentario me salía de repente y yo seguía. Lo superé y lo he podido manejar de la mejor forma”, apuntó.

Derrikson Quirós asegura que en cuanto a lo ocurrido hace unas semanas, hoy se siente tranquilo emocionalmente. (Derrikson Quirós/Instagram)

Recordó que cuando ese celular empezó a tener notificaciones y se percató de la situación que estaba pasando, él decidió no comentarle nada a quien era su novia, porque quería abordar el tema teniéndola de frente.

“Esperé a llegar a la casa, nos sentamos, le dije las cosas como estaban y después de ese día no he tenido ningún tipo de vínculo con esa persona”, citó.

Cuando Maynor Solano le preguntó si esa parte ha sido lo más difícil del campeonato hasta el momento, respondió que sí; pero insistió en que lo ha manejado de la mejor manera, con madurez.

También manifestó que desde que pasó esa situación, al día siguiente el equipo entrenó y nadie le mencionó nada a nivel grupal.

“Algunos hablaron conmigo y todo bien, todo quedó ahí. Los profesores hablaron conmigo, me dijeron que iban a estar para mí en todo momento, que si ocupaba algo que hablara con ellos y después de ahí nadie dentro del club ha vuelto a tocar el tema. Creo que sí me acuerparon mucho en eso y como venía siendo una parte importante en el grupo, creo que me apoyaron mucho en eso”, citó.

Recordó que los primeros días llegaba y no hablaba con nadie, pero fue cuando a poco en el equipo se le acercaron. Derrikson Quirós reconoce que en ese momento sí le afectó, porque no sabía qué hacer, pero que supo salir adelante.

“Ella es costarricense… Yo realmente le soy sincero, yo sí estaba seguro de lo que quería hacer (casarse). Muchos dicen: ‘Mae pero estaba joven’, y yo decía: ‘Uno quiere formar la familia de uno’. Y jugando, yo estaba pasando por un buen momento anteriormente. Lo decidí de esa manera, pero Dios no lo quiso así”, afirmó.

Hoy está tranquilo y agradece que pasara en ese momento y no después.

“Me siento emocionalmente bien, creo que lo supe manejar y fue algo que más bien me impulsó a seguir avanzando en mi futuro. Estoy joven y Dios todo lo hace por algo”, concluyó Derrikson Quirós.